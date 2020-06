Bernt-Olov Andersson om sin middag med den svenska nazismens fixstjärna: "stor beundrare av Hitler"

Det måste ha varit närmare 30 år sedan nu. Jag deltog på Författarförbundets årsmöte i Stockholm. Efter mötet samlades vi författare i en lokal och åt middag. Jag minns inte vilken som satt på min högra sida, men personen på min vänstra kommer jag aldrig att glömma.

Det var en mycket gammal man, med starka glasögon, som såg aningen ensam och förvirrad ut. Jag tyckte lite synd om honom så jag sa några vänliga ord. Genast sken han upp och vände sig mot mig. Jag minns att han pratade så intensivt att saliv stänkte i mitt ansikte. Jag sänkte blicken och till min förskräckelse fick jag se vasakärven på hans kavajuppslag. Jag visste vad den symboliserade: på 30 - 40-talet användes den av svenska nazister och fascister. Den gamle mannen som satt bredvid mig var en av den svenska fascismens förgrundsgestalter under 1900-talet: Per Engdahl.

Anledningen att fascisten Engdahl satt där som min bordsgranne var att han under sitt liv gav ut elva diktsamlingar, men han var ständigt omdiskuterad i Författarförbundet. Hur hade de kunnat släppa honom genom spärren? Akademiledamoten Per Westberg skriver i sina memoarer att det var Jan Myrdal som lyckades få in honom i förbundet. För det första gällde kritiken dikternas motiv, men framför allt dess kvalité. Det var frågan om rena pekoral som idag läses högt i varje högerextrem stuga, som säljs till orimliga priser på antikvariaten och citeras i högerextrema nättidningar som Fria Tider. Här ett exempel på hans diktarkonst:

Om du ger dig in i politiken

Så häng inte upp dig på logiken

Håll dig bara till den rätta läran

Alla lika, alla, med den äran

Ger du jämlikhet den rätta klangen

Kan du nå den högsta rangen.

Man kan ju tänka sig att en tillsynes senil och förvirrad man kunde vara ganska oförarglig. Men han var under hela sitt liv en mycket aktiv ideolog. Dessutom var han den grund på vilket den svenska högerextremismen vilar, från Bevara Sverige Svenskt, hela vägen fram till Sverigedemokraterna och Per Engdahls egen död 1994. Han hyste en stor beundran för Adolf Hitler och i Nysvenska Rörelsens tidskrift ”Vägen Fram” hyllade han sin förebild på dennes 55-årsdag: ”Hitler som den av Gud sände till Europa”.

Man kan kanske också förklara bort honom som en stackars patetisk pajas med svagt intellekt. Men det var han verkligen inte. Han hade starka relationer till nazistpartierna i Sverige och Nazityskland och inom den s.k. Malmörörelsen som på 50-talet arbetade för att samla alla fascistiska och nazistiska organisationer i Europa. De byggde upp ett internationellt nätverk som hjälpte nazistiska krigsförbrytare att fly till andra länder efter krigets slut. Antikommunisten och den svenske fascistledaren Per Engdahls internationella ställning visade sig bland annat i att han året 1960 bjöds in till en antikommunistisk kongress i Natos högkvarter.

Det som fick mig att tänka på det här speciella tillfället var när jag läste New York Times-journalisten och Pulitzerpristagaren Eric Lichtblaus bok ”Min granne nazisten”. Den handlar om hur Hitlers hantlangare fick en fristad i USA och levde ett behagligt liv anonymt för det amerikanska folket, men inte för dess ledning.

Jag hade ju också en granne i början av 90-talet: bordsgrannen Per Engdahl. För mig var den gamle mannen anonym ända fram till att jag såg vasakärven på hans kavajuppslag.

