Bernt-Olov Andersson: Talmannen Birgitta Dahl från Storvik är en del av en utdöd bildningsrörelse

Förre talmannen Birgitta Dahl har fått ett problem på halsen. Hon söker en förvaltare till sitt bibliotek. Hon har inga väggar kvar att placera bokhyllor mot, trots att den 82-åriga damen bor i en sjurumslägenhet. Hon äger nämligen 15 000 böcker!

Min fru tycker att jag har på tok för många böcker, men socialdemokraten Birgitta Dahl kommer jag inte i närheten av. Känn på detta: 15 000 böcker, sorterade i olika hyllor: romaner, poesi, biografier, konst eller internationell politik.

Det kanske inte många vet är att Birgitta Dahl växte upp i Storvik och bodde på Västerbergs folkhögskola. Hon invigde faktiskt Bro Manskörs lokal ”Lyran” då hon var ordförande för Sveriges näst största folkrörelse: körsångarna. Kultur är viktigt.

Se Svt:S Babels reportage bland förra talmannens bokhyllor här

Nu funderar hon på vad som ska hända med hennes älskade böcker när hon dör. Själv brukar jag skämta med mina barn när de är på besök. Då ställer jag mig ibland framför bokhyllorna, slår ut med händerna och säger: ”Allt det här kommer ni att få ärva den dag då jag dör!”

Varvid de suckar och säger: ”Vi vet, pappa.”

Jag hajade till när den tidigare talmannen berättade om sin favoritförfattare. Hon älskade nämligen den norske författaren Tarjei Vesaas. Jag läste allt av honom på 70–80-talen och älskade hans roman ”Fåglarna” som av en händelse kommer i nytryck och i översättning av poeten Staffan Söderblom just detta år. Birgitta Dahl älskade alltså Tarjei Vesaas! Och hon är politiker!

Det gjordes en undersökning av riksdagsmännens läsvanor för en tid sedan och det visade sig att dagens ledamöter bara läser 1–4 skönlitterära böcker per år.

Vi vet alla att forne moderatledaren Fredrik Reinfeldt med nöje läser Camilla Läckbergs deckare. Och Stefan Löfvén har nämnt Dan Andersson och Astrid Lindgren.

Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson citerar gärna Heidenstams ”Medborgarsång”, utan att veta att just den dikten proklamerades på socialistmöten i början av förra seklet, eftersom den handlar om socialdemokraternas kamp för rösträtt. Men poesi är nog inte den starka sidan hos nazister i kostym.

Birgitta Dahl var riksdagens talman mellan 1994 och 2002. Hon tillhör den gamla sortens politiker som nu har försvunnit. Olof Palme var en bokslukare, läste modern poesi och umgicks med författare (Gästrikeförfattaren Per Gunnar Evander brukade spela tennis med honom). Vår mest legendariska finansminister Gunnar Sträng var kamrat med författaren Ivar Lo-Johansson. Läser man Tage Erlanders dagböcker ser man att han ägnade väldigt mycket tid åt läsning och kultur i alla dess former. Både Per Albin Hansson, Hjalmar Branting och hans hustru Anna var författare.

Faktiskt var Arbetarbladets redaktion en gång i tiden ett tillhåll för socialistiska författare.

Faktiskt var Arbetarbladets redaktion en gång i tiden ett tillhåll för socialistiska författare. Det inleddes redan med den allra förste chefredaktören: Robert Ågren år 1902. Ågren var målare och poet och levde ett bohemiskt liv. Han betraktades en tid som en svensk Franşois Villon. På 1890-talet var han åtalad för lösdriveri och 1917 slutade han sina dagar på ett billigt ungkarlshotell i Stockholms Klarakvarter.

Det var alltså nära att Arbetarbladet skulle gå över styr redan från början, men Fredrik Ström räddade tidningen. Ström skrev den kända romansviten ”Rebellerna” i fem band som handlar om arbetarrörelsens framväxt. I den gestaltas bland andra en legendarisk journalist på Arbetarbladet: Fabian Månsson. Han debuterade som poet, men skrev också uppmärksammade historiska romaner.

Idag är mycket annorlunda. Då var Socialdemokraterna en rörelse som uppmuntrade till bildning. Arbetare från hela landet reste till Brunnsviks och blev både utbildade och bildade arbetare. Folkhögskolans bokstuga var navet. Där satt både vår egen Stig Sjödin och Dan Andersson och läste böcker. Men i modern tid slängde arbetarrörelsen ut bokstugans unika bibliotek i gröna dumperlådor ute på gården och förvandlade Brunnsvik till ett konferenshotell. Det var Innan någon upptäckte det stora misstaget och återinvigde bokstugan i februari detta år.

Vi vet att socialdemokraterna byggde upp det här landet till en demokratisk välfärdsstat, eftersom de på den tiden var en bildningsrörelse där kulturen var en mycket viktig del i arbetet. Birgitta Dahls bibliotek är ett tydligt tecken på detta. Hon är en av de sista av sin sort. Låt inte hennes bibliotek hamna i en grön dumperlåda!

Bernt-Olov Andersson

Arbetarförfattare från Sandviken. Passionerad antirasist. Förtjust i all slags musik, lokalhistoria och främmande länder.