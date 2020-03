Beskedet: Så här spelas lokalfotbollen i Gästrikland: "Det är trist – men den bästa lösningen i nuläget"

Beslutet innebär att de lokala serierna, division fyra till sju på herrsidan och div två och tre på damsidan, får vänta med seriepremiär till mitten av juni.

Det betyder också att serierna kommer att spelas som enkelserier.

– Det är den rekommendation som finns från Svenska fotbollförbundet och visst är det tråkigt att det blir enkelserier, men det här är bästa lösningen i nuläget.

– Nu får klubbarna i distriktet möjlighet att lägga om i sina förberedelser. Vi betonar dock att det är fritt fram att spela träningsmatcher, bara man följer det som Folkhälsomyndigheten säger. Vi vill ju, trots allt, att fotbollen ska hålla igång.

Exakt när de lokala fotbollsserierna ska starta är dock inte klart.

Det hänger ihop med när Svenska fotbollförbundet sätter spelordningen för div 2 och 3 herrar och div 1 för damer.

– Vi vill på lokal nivå komma igång samtidigt.

– Nu ska vi titta lite på spelprogrammen för våra serier. Det blir ju några matcher, två eller tre innan sommaruppehållet som kommer i juli. Vi hoppas kunna återkomma till alla klubbar med det här så snart som möjligt – mitten av juni är budskapet just nu.

Förutom de lokala serierna så skjuter förbundet även på DM-spelet.

– Vi kommer att lägga in DM-matcher för båda damer och herrar i juli och augusti, så en del lag som nu bara ska spela enkelserier istället får DM-matcher att spela.

Gestrikland har i åldrarna 15 till 19 år flera serier där man spelar mot lag från Dalarna och Uppland.

– Vi ska ha ett möte om det i veckan, men vi förordar att vi gör på samma sätt med dessa – alltså startar i juni och spelar enkelserier.

Det kommer dock att spelas fotbollsmatcher i Gästrikland under våren.

– Seriespelet för ungdomar ligger kvar. Där är det upp till klubbarna själva att bestämma om de vill spela – vill man inte så spelar man inte, säger Anders Nordén.

– Och det är alltså också möjligt att spela träningsmatcher, men man ska förhålla sig till vad Folkhälsomyndigheten säger. Att byta om hemma är ett utmärkt alternativ och att vara noggranna med vattenflaskor.

De beslut som Gestriklands fotbollförbundet tagit utgår från att omfattningen av coronavirusets hot och påverkan avtar under våren.

– Så här ser det ut nu och klubbarna i distriktet har något att rätta in sin verksamhet efter, säger Anders Nordén.

FAKTA/Gästriklands lag i seriesystemen

Elitettan, damer: Sandvikens IF – planerad start lördag 23 maj.

Div 1 n Svealand, damer: Gefle IF, Valbo FF och Stensätra – planerad start i juni, spelar halva serien.

Div 2 s Norrland, damer: Gefle IF 2, Hille, Huge, NorrHam, Sandvikens IF 2, Skutskär, Valbo FF 2 – planerad start i juni, spelar halva serien.

Div 3 Gästrikland/Hälsingland, damer: Hagaström, Hedesunda, Hille 2, Hofors AIF, Skutskärs IF 2, Steneberg Ungdoms IF, Stensätra IF 2 – planerad start i juni, spelar halva serien.

Ettan norra, herrar: Sandvikens IF och Gefle IF – planerad start torsdag 21 maj.

Div 3 s Norrland, herrar: Sandvikens AIK, Strömsberg, Valbo FF och Åbyggeby – planerad start i juni, spelar halva serien.

Div 4 Gästrikland, herrar: Brynäs, Forsbacka, Hagaström, Helges, Hille, Hofors AIF, Huge, Norrsundet, Stensätra, Torsåker, Valbo FF 2/Gefle IF P19, Årsunda IF – planerad start i juni, spelar halva serien.

Div 5 Gästrikland, herrar: BK Legend, Brynäs FF 2, Forsbacka IK 2, Gårdskär, Hille IF 2, Järbo, Ockelbo, Storviks IF, Torsåkers IF 2, Årsunda IF 2, Älvkarleby, Österfärnebo/Hedesunda – planerad start i juni, spelar halva serien.

Div 6 Gästrikland, herrar: Björsjöhöjdens BK, Gefle FC, Hagströms SK 2, Hofors AIF 2, Högbo AIK, Huge 2, Kungsgårdens SK, Stensätra 2, Åshammars IK, Älvkarleby 2 – planerad start i juni, spelar halva serien.

Div 7 Gästrikland, herrar: Brynäs IF 3, Helges IF 2, Norrsundet 2, Ockelbo 2, Åshammar 2, ÖFIF 2/Hedesunda 2 – planerad start i juni, spelar halva serien.