Betyg på sommarens största konserter – topparna och bottennappen: "Stadsfesten ser ovanligt lovande ut"

LÄS OCKSÅ: Betyg på alla Furuviks bokningar – de blir höjdpunkterna och bottennappen: "Inte Samir & Viktor igen..."

Betygsskalan:

- = Nej, nej, nej.

+ = Snark!

++ = Duger.

+++ = Bra.

++++ = Spännande!

+++++ = Kanonbokning!

Scandinavia Electronic Festival

Fredag 31 maj – lördag 1 juni, Dragon Gate

Beskrivning: Ett av hela sommarens större evenemang i Gästrikland/Norduppland händer redan den här helgen. På andra gången på kort tid fylls Dragon Gate-templet med artister som verkar i det elektroniska spektrat. Psytrance, trance, hardstyle, techno och lite till står på menyn. Dragplåster är bland annat finska Darude, Egyptiska Aly & Fila och israeliska Vini Vici.

Betyg: ++++

"Är scenbygget ute på Dragon Gates eget himmelska fridens torg något i närheten av vad bilden lovar så kommer nog jag vara nöjd, det kan säkert bli en himmelsk kväll men knappast fridfull. Det senaste elektroniska partyt på valborgsmässoafton hade "vissa" svårigheter med organisationen runt eventet men på förhand ser det här mer lovande ut. Technostate och de andra ser ut att faktiskt kunna göra Dragon Gate till ett partytempel."

Sandvikendagarna

Fredag 14 – lördag 15 juni

Beskrivning: Artistmässigt bjuder Sandvikendagarna bland annat på Renaida Braun, Nano och Sandvikenbanden Den Allvarsamma Leken och Men On The Border på fredagen och allsång med Lina Hedlund och Lasse Berghagen på lördagen. Annars händer hel del annat i centrala Sandviken också som zumba, modevisning och körsång.

Betyg: +

"En går ju inte igång på alla cylindrar. Verkligen inte. Det kommer säkert locka en och annan till Sandvikens ofta öde centrumkärna men lite mer spännande än så här går det att vara. Men On The Border brukar i alla fall bjuda på bra show och Den Allvarsamma Leken är ett av de mer lovande banden från Gästrikland. Känslan är att Sandviken som helhet och specifikt Göransson Arena ligger lite lågt efter fjolårets bomb med Britney."

Toto

Tisdag 18 juni, Gasklockorna

Beskrivning: Glamrockarna i Toto är ett av de där 80-talsbanden vars hits håller än idag och till och med fått en ny vår. Precis som Journeys "Don't stop believin'" är Totos "Africa" en meme idag som folk både älskar på riktigt och på ett lite ironiskt vis. "Rosanna" och "Hold the line" är en andra riktiga dängor Gävleborna kan se fram emot.

Betyg: +++

"Toto är, trots att deras hits i högsta grad fortfarande lever och frodas, föredettingar. Men det är Britney Spears också och detta är det närmaste vi kommer den magnituden av världsartist i sommar. En skoj bokning men frågan är förstås hur bra de är nu för tiden. Bokningen är i alla fall Sverigeexklusiv – ett starkt extra plus för det!"

Dream Theater

Onsdag 19 juni, Gasklockorna

Beskrivning: Redan dagen efter Toto är det dags för nästa storkonsert på Gasklockeområdet när amerikanska progmetalpionjärerna Dream Theater kommer på besök.

Betyg: ++++

"Lägg till Gefle Metal Festival och den, tyvärr, inställda spelningen med Manowar och bilden av att Gasklockorna nischat sig som en av Sveriges starkare hårdrock- och metalscener klarnar. Spelplatsen passar onekligen – och bandet kommer med helt färskt album, "Distance over time", i bagaget. Den som inte kan motstå ett gitarrsolo av modell avancerat ska inte missa det här."

Bangen Jazz & Blues

Onsdag 26 – lördag 29 juni

Beskrivning: Långköraren Bangen lockar främst med Bo Kaspers-Bo på lördagen och innan dess på fredagen grammisvinnande Amanda Ginsburg tillsammans med Sandviken Big Band.

Betyg: ++

"Bangen tuggar på år efter år i samma stil, utan några större överraskningar. Bo Sundström utan orkestern behöver inte vara så dumt faktiskt, då konstellationen dyker upp i våra trakter i princip varje år (till lokalbefolkningens glädje i och för sig) – men särskilt hett känns det inte. Amanda Ginsburg och Sandviken Big Band är intressant nog för att rädda Bangen från ett bottenbetyg dock."

Gefle Metal Festival

Fredag 19 – lördag 20 juli

Beskrivning: Fjärde upplagan av metalfestivalen som ersatte Getaway Rock väntar. Med Dimmu Borgir, Phil Anselmo, Satyricon och Avatar som headliners.

Betyg: ++++

"Gefle Metal Festival är lite av ett metalmusikens Way Out West. Precis som WOW är en festival med pop för finsmakarna är GMF en festival med metal för finsmakarna, lite hårdraget. Att arrangörerna bestämt sig för att ta tillbaka danska Myrkur till Gasklockorna gör undertecknad glad. Hennes spelning i Stora Gasklockan för två år sedan är bland det bästa jag sett i Gästrikland."

Ön i Hedesunda

Tisdagar 9 juli, 16 juli, 23 juli, 30 juli

Beskrivning: Ön inleder med att uppmärksamma The Refreshments för "30 år i rockens tjänst" 9 juli, innan Lasse Stefanz är huvudakt 16 juli. Sedan följer Ön-arrangören Roger Westblom upp med ett 80-talsparty med Attack, Tone Norum, Mikael Rickfors, Larz Kristerz och Black Jack innan säsongen avslutas med Plura, Streaplers och Donnez 30 juli.

Betyg: +++

"Ön bjuder på dansband och Rockabilly i vanlig ordning – men även Plura kommer som avslutning på hela rasket. Det räddar upp Öns lineup som annars känns igen från tidigare år. Det ska dock sägas att spelplatsen förmodligen är den mest natursköna vi har här omkring – det är sommar till tusen."

Stadsfesten

Onsdag 7 augusti – lördag 10 augusti

Beskrivning: Axels tivoli ordnar även årets stadsfest. De håller än så länge det mesta av deras lineup på scenerna hemligt men klart är i alla fall att Petter kommer och Rix FM-festivalen. Rix FM-festivalen har Darin, Liamoo, Bejamin Ingrosso, Felix Sandman, Takida, Måns Zelmerlöw, Wictoria, Anna Bergendahl, Mabel och *trumvirvel* världsstjärnan Ava Max i sin lineup – men det är fortfarande inte klart vilka av de artisterna som kommer till Gävle.

Betyg: ?

"Det är fortfarande lite tidigt att ge ett betyg. Men med Sveriges störste hip hop-artist Petter klar och en stark Rix FM-uppställning att plocka ur så verkar det ovanligt lovande. Enligt min måttstock hade Gävle kunnat skatta sig lyckligt om "Sweet but psycho"-Ava Max dök upp här. Om det händer kan det vara den starkaste uppsättning artister Stadsfesten/Cityfesten sett (Även om Samir och Viktor och Rydell & Quick också dyker upp i vanlig ordning).

Diggiloo

Fredag 16 augusti, Strömvallen

Beskrivning: Diggilooturnén har i år med sig John Lundvik, Brolle, Magnus Carlsson, Jessica Andersson, Mariette, Arvingarna, David Lindgren, Mimi Werner och komikern Thomas Petersson.

Betyg: +++

"Det blir ett extra plus för skådeplatsen som alltså blir gamla fina Strömvallen. Det är upplagt för en fin sommarkväll i centrala Gävle, längs Gavleån och Boulognern och det blir onekligen nostalgiskt för de som besökte konserter på idrottsplatsen under 90-talet. I övrigt är Diggiloo ett jippo som för all del är trevligt men också bara trevligt, väldigt tamt och oerhört konventionellt."

John Prine

Fredag 23 augusti, Gävle konserthus

Beskrivning: John Prine är en oerhört respekterad amerikansk singer/songwriter som lyfts fram av namn som Kris Kristofferson, Bruce Springsteen och Tom Petty som en inspirationskälla. 72-åringens spelning på konserthuset är exklusiv.

Betyg: ++++

"En kväll för finsmakarna. Gävleborna kanske inte kommer att gå man ur huse men konserthuset lär bli destination för många fans från andra delar av landet som anser att det här är något man absolut INTE får missa. Enda negativa är att konserthusets Gevaliasal kanske inte är så rolig att vistas i under sommaren."

Bonus: Vem underhåller Tierp i sommar?

Tierp riskerar att bli sommarens sorgebarn i nöjessvängen. Båda sommarens två stora och återkommande evenemang uteblir nämligen. Tierps torgfest fick inte plats i den ekonomiskt krisande kommunens strama budget och arrangörerna för Allsång i Tierp som hölls på Lövstabruk ifjol har annonserat att de tar paus ett år på grund av att de har för mycket att göra.