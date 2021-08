Bewar, 21, fick simma ur vattenfylld bil: "Rent kaos"

Bewar Ismail jobbar på Sörbygrillen i Gävle och hade levererat en beställning av mat till en kund i Strömsbro under natten till onsdag. På väg därifrån tog han Strömsbrovägen tillbaka mot stan.

– Vi kör ut beställningar ända till 03.00 på natten så det var ganska många som ringde oss under regnovädret och ville ha mat.

På grund av strömavbrottet var det beckmörkt längs vägen och för sent upptäckte han att vägen var helt vattenfylld i höjd med DHL.

– Jag kör den där vägen flera gånger per dag och man väntar sig inte att köra in i en sjö. Jag bromsade, men bilen bara gled in i vattenmassorna och började glida runt.

Han insåg att det snabbt gällde att ta sig ut ur fordonet.

– Det var rent kaos. Det var ganska högt tryck men jag fick upp dörren, lämnade bilen och simmade iväg, säger han.

– Jag tror det var nästan två meter vatten, säger han.

Morgonen efter är han fortfarande skärrad av händelsen, men mår efter omständigheterna bra.

– Jag mår bra nu när jag fått duscha och äta, men det var en traumatisk händelse, säger han.