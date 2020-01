BILDEXTRA: 486 spelare på elva planer – och kanske blir Knattefesten kvar i Skutskär: "Har definitivt sina fördelar"

När vädret svek ställde Skutskärs IF upp när Strömsbro HC stod utan spelplats med tre veckor kvar till spel. Pondhockeyturneringen Knattefesten kunde nu genomföras för tredje året i rad, och denna gång på konstfrusen is.

– Det har definitivt sina fördelar att spela här. Man vet helt säkert att det blir av, säger tävlingsledaren Thomas Östergren, som dessutom gladdes över en speakerhytt inomhus.

Frågan är om framtidens Knattefest ska spelas på Sätravallen, som förr, eller i Skutskär, som nu.

– Vi får fundera på det, säger Östergren.

– Eller så kanske kommunen skulle kunna se till att det blir konstfruset på Sätravallen precis som här. Då skulle skridskoåkarna få någonstans att träna också, föreslog Thomas Fahlstedt, den i Strömsbro som tillsammans med Sebastian Petersson byggt träsargerna som används under turneringen.

Hela fredagen användes till att transportera sarger och annat material från Gävle till Skutskär. Halv sju på lördagsmorgonen började planerna byggas.

Här är några siffror att notera:

...486 spelare födda 2011–2014.

...84 lag.

...18 klubbar.

...elva planer.

...3x6 minuters matcher där inga mål räknas.

Thomas Östergren:

– Den här typen av aktivitet är på väg att försvinna, turneringen handlar mycket om att vinna spontanidrotten. Dessutom befinner sig barn i den här åldern i olika utvecklingsfaser. När man spelar på stor plan finns det alltid de som är duktiga skridskoåkare som kan åka igenom ett helt lag. I pondhockey är alla så nära pucken hela tiden, alla är med i spelet.

Var än Knattefesten kommer att spelas nästa år så spår Östergren att den kommer att växa.

– I år kontaktade vi alla föreningar i Uppland, Gästrikland och Hälsingland personligen och antalet deltagare kommer helt säkert att öka, det är det vi vill. Det här året valde vi att spela bara en dag, men det finns ju en söndag också.

Strömsbro tar 300 kronor per lag i anmälningsavgift och får även intäkter via försäljning under turneringen.

– Vi får slita för pengarna, men det är det värt när man samtidigt gör något man tror på, säger Thomas Östergren.