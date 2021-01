BILDEXTRA: Första obemannade Coop-butiken i landet invigd i Sätra – så gör du för att handla: "Ser verkligen fram mot detta"

På tisdagen så invigdes butiken på Sätrahöjden som ser ut som en liten svart paviljong. Första kunden var Stefan Lindmark, som till vardags arbetar på Coop Fjällbacken.

– Jag är ledig i dag så jag tänkte jag åker upp och kollar. Det funkade bra att handla, det blev lite godsaker, säger han.

Butiken är det första i sitt slag i Sverige i Coops regi. Butiksytan är på tio kvadratmeter, hela byggnaden totalt på 30.

För att komma in i butiken behöver man ladda ner en app till sin mobil samt ett giltigt bank-id. Man scannar in varorna man vill köpa via telefonen. För att sedan komma ut ur butiken måste man betala och det gör man också via mobilen.

Projektet är även ett samarbete med Preem - som har marken butiken står på där de har en tankstation för drivmedel.

– Vi ser verkligen fram mot detta, något nytt och spännande att utforska. Jag är jätteglad att vi får vara med att lansera Coop Mini, säger Meta Persdotter som är vd på Coop Mitt.

I den lilla butiken finns drygt 300 artiklar av varierande slag. Men inga produkter med åldersgräns finns i butiken.

– Vi har utgått ifrån att man ska kunna handla frukost, lunch, middag eller fika. Bredden ska var för alla dagens måltider och så lite fredagsmys på det.

På invigningsdagen är hyllorna välfyllda med varor både i kylar och frysar samt på vanliga hyllplan.

Och det finns kameraövervakning.

Hur ska man kunna undvika snatteri när det inte finns personal som kan ha koll?

– Det handlar ju mycket om kundens ansvar, att vi litar på varandra. Sedan kommer vi att se om vi får ett svinn som är högre än det som betalas för så får vi ta det därifrån det är ungefär samma arbete som vi har i våra vanliga butiker, säger Meta Persdotter.

Det kommer också att finnas hämtskåp utanför butiken för upplockning av matkassar som beställts online. Men de är inte på plats ännu.

Det är personal från Coop i Valbo som kommer att jobba med den nya lilla butiken. De kommer att fylla på varor i affären och så småningom även leverera varor till hämtskåpen.

Coop Mitt letar ett läge för en Coop Mini nummer två.

– Vi tittar i hela vårt mittområde både i stora och i mindre städer, säger Meta Persdotter.

Se fler bilder här: