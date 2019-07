Bussar gick från Gävle, Sandviken, Heby och Skärplinge och redan när grindarna öppnade klockan 20.00 ringlade en kö till biljettkassan. Blixterz inledde kvällen och såg till att det blev rörelse på dansbanan.

De som inte dansade köpte hamburgare, hängde vid ståndet med lyckohjulet eller köpte en öl i Krogen Skogen. Under kvällen spelade även Looking back band, Playtones, Tommy Nilsson och The Refreshments som är ute på en turné för att fira 30-årsjubileum som band.