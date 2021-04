Bildextra: När Grace Jones kom till Gävle – 3500 på Megaparty i ICA:s lagerlokaler

I över fem timmar hade publiken dansat, festat och haft kul när det var dags för det som skulle bli kvällens höjdpunkt. Grace Jones träder in på scenen till hård och mekanisk musik och börjar sjunga med sin beslöjade stämma. En jättelik svart trappa är scendekor och med två manliga dansare genomför hon sin show i vilken hon låter kläderna falla, det ena plagget efter det andra. Hon kämpar hårt för att få publiken med på noterna men den visar sig vara svårflirtad. Förinspelad musik och billiga anspelningar på sex funkar inget vidare. Recensionen i Gefle Dagblad blir hård. "Grace Jones visade sig tyvärr vara den patetiska föredetting som många av oss befarade redan före partyt. Som tur var fanns det mycket annat att glädjas åt denna afton."

Det var på våren 1992 som Joakim Leonardsson med flera arrangerade ett Megaparty i Gävle. Toppnamnet bland artisterna var superstjärnan med hitar som "I've Seen that Face Before", "Love is the Drug" och "Pull up to the Bumper". Hon skulle dyka upp i en hemlig lokal dit publiken skulle köras i bussar. Det fanns 4000 biljetter till partyt. Gävleborna skulle få något alldeles extra, något att minnas länge.

Men biljettförsäljningen gick trögt och på slutet delade arrangören ut gratisbiljetter för att inte lokalerna skulle kännas ödsliga. Dessutom avbokades det andra toppnamnet "Urban Dance Squad" bara någon dag innan Megapartyt och många som redan hade köpt biljetter blev besvikna. "Vi fick ett ultimatum från Grace Jones manager om att hon inte skulle komma om holländarna kom," förklarade Joakim Leonardsson efteråt.

Gävlekonstnären Tommie Samuelsson stod för utsmyckningen av lokalen. Där fanns gigantiska spindelnät, laserslingor, huvuden och varelser i gips. I baren visade åtta TV-apparater Blade Runner non stop. Konstnären beskrev sin skapelse som "En annan värld, full av sprit och rock'n'roll".

Inledningsbandet var Stonefunkers som fick en tacksam uppgift. Den nyanlända publiken var på bra humör och funkkungarna från Göteborg fick lagerväggarna att vibrera. Därefter klev Papa Dee upp på scenen med flera Gävlenamn bland sina musiker. Rockis Ivarsson på bas, Daniel Lindblom gitarr, Jonas Strömberg keyboards, Jonas Bengtsson slagverk, Christoffer Schultz på sax och Christer Björklund trummor.

Kvällen hade också en hemlig gäst och rykten gick om Dr Alban eller Anne-Lie Rydé. När Thomas Di Leva dök upp som överraskningen fick han spontant kvällens största bifall. Di Leva var i sådan högform att även han lät kläderna falla. På slutet drog han ner sina blå träningsoverallsbyxor och visade baken. Kayo hade ställt upp som ersättare för raprockbandet Urban Dance Squad i sista sekunden. Hon uppträdde sittande och fick bäras in på scenen, eftersom hon hade brutit foten. Nog blev det en kväll att minnas, men av lite olika skäl.