Bildextra: När polisen sköt en punkare i Gävle och andra galna lokala punkögonblick

Imsen mot punkarna 23 augusti 1982

Den då mycket omtalade Maranataförsamlingens förgrundsgestalt Arne Imsen besökte Folkets hus i Gävle i augusti 1982 vilket ledde till att stans punkare protesterade. Det slutade med tumultscener där en punkare faktiskt sköts i benet av polis, detta efter att han ska ha hotat polisen med en motorsågskedja. I sin tur ledde debaclet till stor uppmärksamhet i media. Veckan efter var Imsen tillbaka och samtalade då med punkare på Folkets hus-trappan under mer ordnade former.

Detta minns insändarfantomen Larz Gustafsson vilken då var en av Gävles kändaste punkare, som frontman i Bizex-B. Han låg i lumpen vid tillfället och tror det var lika bra. Lustigt nog blev han som bekant frälst själv två år senare och då medlem i just Maranataförsamlingen.

"Imsen är en av de personer jag verkligen högaktat och älskat. Saknar honom mycket. Inte många predikanter skulle sätta sig ned och samtala med fienden som han gjorde.", säger Gustafsson.

Gävlepunkbandet Wax gjorde för övrigt en låt om just Imsen som var med på deras kassett "Punk och kärlek" året därpå. Den uppmärksamma kan även se att bandets sångerska Eva sitter bredvid Imsen i blond lugg. Hon heter numera som gift Eva Andersson Manning och bor i Upplands Väsby. Hennes egna minnen från mötet med Maranata:

– Det som var problematiskt var ju ryktena om att de skulle fånga andar med plastpåsar på det mötet som vi gick till, det lät väldigt spektakulärt. Jag minns paniken i deras ögon när vi kom in på mötet samt att vi föstes ut omgående. Vi ifrågasatte, provocerande om Gud är till för alla eller om det är för en liten utvald skara?

Sångtexten visar inte direkt på att mötet med Imsen hade haft en lugnande effekt.

"Homosexuella vill du utrota

Vi vill din hjärna bota

Du tror dina idéer skulle funka

Hur lågt kan man sjunka

Feta präster finns det gott om

Ni tycker era idéer är smarta

Men vi hatar Maranata

Vilka är dina vänner

Nazisterna som du redan känner"

Wax är för övrigt ett speciellt band på flera sätt. Medlemmarna Benny "Benny Buse" eller "Megasen" Bladin, trummor, Eva Andersson Manning (då Fasth och senare Johansson i efternamn), sång, Peter "Gummi" Kvist, gitarr och Mikael "Fjuben" Forsberg, trummor, var bara 14 till 17 år gamla när de spelade in "Punk och kärlek" i Gävle ljudstudio. Enligt uppgift från en insatt person omkring den 7 januari 1983. Det innebär att kassetten spelades in en månad innan de svenska råpunklegenderna Anti Cimex klassiska sjua "Raped Ass" som gjordes först i februari samma år. Vår källa menar också att större delen av den svenska råpunkscenen på den tiden sneglade åt England och band som Discharge, G.B.H. och Varukers, medan Wax snarare lät som amerikansk hardcore än brittisk d-takts-punk. Tonårsbandet Wax var alltså något av ett pionjärband inom aggressiv svensk punk och tidig hardcore. Och det troligen utan att det låg någon särskild kalkyl bakom – det bara blev: gyllene gör det själv-punkhistoria alltså.

Fler punkare i Gävle

Bizex-B (Gävle)

Några klassiska brittiska punkband från första generationen, som besökt Gävle

På Södra Kansligatan 6 etablerades rockklubben Café Q år 1980. När Tony Jansson från Slam och hans kompisar tog över 1983 inleddes fem år fram till 1988 då flera brittiska band bildade redan under genrens tidiga år på 70-talet, besökte Gävle. Hit hör Sham 69, Toy Dolls, U.K. Subs, Chelsea och The Vibrators. De sistnämnda spelade även på både Borgarskolans och Polhemsskolans aulor i Gävle - och hos Back Beat Bolaget i Sandviken. Även på senare år har de varit här, senast på Rack N Roll så sent som 2019 med endast trummisen kvar ur originalsättningen.

Sham 69

Toy Dolls

The Vibrators

Chelsea