BILDEXTRA: Stoppet på E16 förlängs – så ser det ut vid vägbygget

Under morgonen påbörjade Trafikverket arbetet med att byta ut vägtrumman som går under E16 i höjd med sjön Ålängen. Vägarbetet har gjort att trafiken leds om via Hedemora.

Projektledaren på plats hade inte tid att prata med tidningen på grund av det massiva arbetet. Det uppger Trafikverkets presskommunikatör Beisi Sundin.

Planen från början var att arbetet skulle ta cirka 24 timmar.

Tidsplanen sprack och fördubblades.

Den nya deadlinen för arbetet är nu på fredag vid midnatt. Anledningen är, som tidningen skrivit förut, vattenmängderna i området som är mer omfattande än man tidigare trott.

Från fredag, klockan 12 på natten, planerar man att släppa på trafiken igen.