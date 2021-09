BILDEXTRA: Vackra vrålåk och fin gemenskap – veteranträffar lockar hundratals varje vecka

Det mullrar dovt. Sedan tar det några sekunder innan man ser den ljusblå bilen som levererade vibrationerna från motorn.

Det är Mats Löfstedt som rattar sin Ford Victoria, en tvådörrars HT Fairlane från 1956 som gungar fram vid idrottsplatsen.

Ordförande i Gårdskärs Gif Tore Tällberg står och vinkar in bilisterna och visar på var de kan parkera.

– De är vackra de gamla bilarna, ett konstycke tycker jag, säger han.

Det var tack vare Tore Tällbergs stora bilintresse som motorträffarna på Slåttervallen kom till från första början.

– Jag saknade bilträffarna när jag flyttade hit upp så jag och min fru Leena startade upp det här.

Det är nu tredje sommaren som Gårdskärs Gif arrangerar "Onsdags Café" som det heter.

– Förra veckan var det 96 fordon och ett 30-tal motorcyklar här och dessutom så kommer det folk och tittar. Så vi är nöjda och det har utvecklas så som vi har hoppats, säger Tore Tällberg.

Bilarna är byggda på en tid när det skulle vara roligt att åka bil

En maskrosgul, eller bright yellow som färgen egentligen heter, Chevrolet Corvette från 1975 svänger in mot Slåttervallen. Det är Lars Wahlund med frun Gunilla Wahlund som åker i den.

– De här bilarna är byggda på en tid när det skulle vara roligt att åka bil, säger Lars Wahlund.

Bilarna fortsätter glida in på området. Det är en fin stämning i luften folk samlas i grupper. Mehedebyborna Lena Hillgren och maken Ronny Hillgren missar inte en endaste träff i Gårdskär.

Ålder eller yrke spelar ingen roll

– Det är jättebra ordnat och man träffar likasinnade här , säger Lena.

– Man har ett gemensamt intresse, ålder eller yrke spelar ingen roll, säger Ronny.

– Kolla, nu kommer grabben vår, Vi blir fyra generationer här i dag, bilintresset har gått i arv, säger Lena.

Slåttervallen fylls med bilar och människor som fikar eller kollar in bilarna. En och annan huv öppnas och huvuden sträcker sig in under motorhuven för att se bättre.

Solstrålarna denna sköna sensommarkväll gjorde att de välputsade bilarna glittrade om möjligt ännu mer.

Onsdagen den 15 september är sista "Onsdags Cafét" för säsongen.

– Då blir det fest med livemusik, chokladhjul och kolbullar bland annat, säger Tore Tällberg.

Sorlet av röster hörs utanför Slåttervallens entré det mullrar igen och en Mustang glider förbi och rattas in till veteranträffen.

