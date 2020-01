Bildlista: Byggena som förändrade Gävle under 10-talet – de är stadsarkitektens favoriter

Kvarteret Runstenen är med sin blandning av hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus och sin gestaltning ett bygge att lyfta fram Helena Tallius Myhrman.

– Här har man ansträngt sig för att skapa variation.

Husens storlek, fasadernas färgsättning och de olika fönstren skapar med små medel variation tycker hon. En detalj som visar omsorg är hur radhusens garageportar och entrédörrar sammanfogats.

Det omstridda husbygget i Timmermansparken (tidigare Klockgjutarparken) är en annan favorit, för att husen infogats fint i parken och med de omgivande, äldre, husen.

– Man har bemödat sig med fasaderna.

Hennes tredje favorit är det pågående bygget i Kungsbäck, både radhus och flerfamiljshus i trä, att hyra eller äga. Med enkla medel, som fasadfärger och taklutning, går det att skapa god arkitektur.

Stadsdelsförnyelsen av Nordost, särskilt utemiljön, Almvägens radhus där naturkontakt och insektsliv ingått i planeringen och parkeringshuset Briggen på Gävle strand är andra goda exempel från det senaste decenniet tycker hon,

Byggen som präglat Gävle 2010-2019

Gavlevallen och Gavlehov – en stadsdel växer fram

I maj 2015 invigs Gefle IF:s nya hemmaarena Gavlevallen. Allsvenskan ställde högre krav än Strömvallen klarade, men strax efter halkade Gif ur den högsta divisionen. Runt fotbollsplanen finns nu ett nytt område, Gavlehov. 2015 sa politikerna ja till 350 bostäder intill arenan, ett bygge som kantats av bekymmer. 2018 öppnade grundskolan Prolympia i sina nya lokaler här.

Mer idrott

Sport stod i centrum även på annat håll. Gävle ponnyklubb kunde efter lång väntan 2013 flytta från Valbo till i en ny ridanläggning vid Skogmur. Innebandyspelare fick samma år en ny hall när Pingstkyrkans Hedvigslundkyrka slog upp portarna med sin idrottshall.

Gävle hamn fortsätter att växa

Under 10-talet har farleden muddrats och det turkiska företaget Yilport tagit över containerterminalen.

Trafiken har ökat och 2016 slog kapaciteten i taket. Nu pågår kaj-och kranbygget som ska mer än fördubbla kapaciteten. Den nya containerterminalen är en satsning på nästan en miljard kronor.

Muréngatans skyline

Det var tänkt att tre höghus skulle bilda Gävles nya skyline längs med järnvägen, men än så länge är det bara femton våningar höga Takterassen som sett dagens ljus. Det stod klart 2017 och hänger ihop med ett äldreboende i samma kvarter. Byggarbeten pågår fortfarande längs Muréngatan.

Microsoft börjar bygga i Ersbo

Under 2019 köper it-jätten Microsoft mark Gävle och Sandviken för att bygga serverhallar för datalagring. Kommunerna sätter stora förhoppningar till etableringen. Under hösten 2019 kom bygget av den första hallen i gång i Ersbo. Industriområdet i Ersbo har vuxit under decenniet, efter att logistikföretaget Panaxia var först att flytta dit 2011.

Kungsbäck växer – i trä

2010 stod högskolan nya labb Heimdall klart och sedan 2014 har studentbostäder byggts i omgångar i området mellan högskolan och Teknikparken. Och fler hus i trä ska det bli. Planer finns på mellan 1 100 och 1 500 nya bostäder, lokaler för högskolan och Teknikparken och kanske någon förskola och boende för äldre eller funktionsnedsatta.

Stadsdelsförnyelse x 2

Gavlegårdarna har fortsatt med sin stadsdelsförnyelse. Nordost och delar av Sätra har stått på tur. I Sätra var det främst i östra delen som lägenheter renoverades och området kring Tickselbäcken och Sätraängarna rustades upp. Höjda hyror väckte dock protester. Stadsdelen fick också ett trygghetsboende för äldre, Tickselbo.

Sen väntade Nordost, där fasader, entréer, fönster och balkonger rustats upp. Barnen fick sin egen cirkusgård, som stod klar i juni 2019.

Grand, Börsplan och andra renoveringar

Inte bara hela stadsdelar har förnyats. Länsmuseet öppnade 2017 efter renoveringsstängning, Vallbacksskolan blev högstadiesskola 2015 och Stortorget förnyades 2010. Gamla Grand putsades upp till sin forna glans och slog upp hotelldörrarna 2013, under Elites och Bicky Chakrabortys ledning. Även det lilla torget framför, Börsplan, rustades upp.

Hemlingby köpcenter – handeln flyttar ut

Handeln har fortatt att flytta ut från stadskärnan. Ica Maxi var 2008 först in i det nya köpcentret som planerats i Hemlingby. Det har byggts ut under de senste tio åren, samtidigt som handeln flyttat ut på nätet. I Hemlingby byggs också ett nytt bostadsområde.

Kvarteret Runstenen är ett av alla bostadsbyggen

Miljötänk har gjort sitt insteg även i byggbranschen. I kvartret Runstenen i hörnet Södra kungsgatan-Fleminggatan gav en bensinmack plats för flerfamiljshus och stadsvillor med sedumtak och solceller. 2017 kunde hyresgästerna flytta in.

I bland annat Sörby, Lindbacka och Vretabacka har nya bostäder också byggts.

Alderholmen blir Gävle strand

Redan 2006 sattes spaden i marken på Alderholmen. Under 10-talet har expansionen fortsatt. Gävles första höghus Fullriggaren stod klart våren 2011. Äldreboende, parkeringshus, radhus och flerfamiljshus har också byggts under 10-talet.

Ett äppelträd, en park, ett gammalt sommarnöje – ibland har känslorna svallat

Under decenniet har byggplaner vållat protester.

Ett exempel från tidningsspalterna är protesterna mot och överklagandena av att bygga i Klockgjutarparken på söder. Men hus blev det, som började byggas 2017.

Riva eller inte riva har varit frågan för villa Sjötorp. Hamnen ville riva sommarvillan, som byggdes på 1860-talet av en målarmästare, för att få plats att växa, men kulturvård och privatpersoner protesterade. Efter många turer plockades villan ner 2019, för att kunna flyttas och byggas upp på en ny plats.

Ett förbisett men ovanligt gammalt äppelträd i Sofiaparken på söder vållade rabalder när det 2014 stod klart att det skulle fällas för att ge plats åt radhus. Trädvänner samlade in namn och höll vakt dygnet runt, kommunen erbjöd markägaren miljonbelopp, men till sist sågades det ändå ner 2017. I år beräknas radhusen stå klara.

Skyskrapan Svanen krympte

Länsförsäkringar hade storstilade planer på ett nytt 150 meter högt kontor med hotell med namnet Svanen i Kungsbäck. Det krympte sedan till ett femvåningshus på en parkeringsplats längs Drottninggatan. Huset invigdes 2015.

Gasklockorna

2011 tog kommunen över området efter att Folkets husföreningen, som drivit det, gått i konkurs. Målsättningen var att öppna upp området för allmänheten. Konserter, mässor, konferenser och bio har funnits i utbudet.

Grafittin tar klivet in i finrummet

2018 satsade Gävle stort på gatukonsten, husväggar fick muralmålningar och gångtunnlar smyckades med spejfärgsmålningar. Bland annat Centrum, Andersberg, Nordost och Sätra fick del av de nya konstverken.