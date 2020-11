Bildspecial: På 80-talet var de Gävles deppigaste snubbar – först nu går det att höra dem på Spotify

Ur spillrorna av Gävlepunkens pionjärer P.F. Commando bildades Bizarre Orkeztra hösten 1981 med Sonny Jansson och Richard Sandberg (numera Solstjärna) som initiativtagare. Först hette de faktiskt Bizarre Sex och hann under det namnet göra en låt: "Ingen kärlek inget hat" som tidigare bara funnits på en kassett som Arbetarbladet gav ut vid namn "Vinterrock" samma år. Den går nu att höra för första gången digitalt på exempelvis Spotify. 1982 blev bandet en "orkester" i stället och gjorde en rad fysiska släpp under hela 80-talet, varav samtliga nu ges ut månatligen digitalt för första gången av Olsons förlag Comedia. Här märks fullängdarna "Visions On The Wall" (1985), "A Beautiful Place" (1987) och "Hunger For Pleasures" (1988).

Tidigare i november dammades ett annat Gävlegäng av i remastrad version: Bangkok med lp:n "Svart guld" från maj 1985. Gruppen bestod av fyra medlemmar från den sista upplagan av Zeke Varg. Claes Olson själv på sång och gitarr som även gav ut skivan på sitt bolag Mamma, samt Kaj Hobroh, gitarr, Kenneth Bäckhage, bas och Erland Dahlblom (trummor, ses i dag i Brooklyn Soul Stew). Den spelades in i Gävle ljudstudio i Hille, som drevs av Leif Walther.

Bildkavalkad på P.F. Commando:

The Bizarre Orkeztra:

De här Gävlesläppen finns redan utgivna på exempelvis Spotify av Comedia sedan 2012:

* Russian Submarines: "EP" (1981) och "Det kan hända igen, det finns fler som Hitler" (1982).

* Utrikes affärer - Spegeln i min hand / Bränder (singel).

* Girls & Boys - Helges '87 - samlingsskiva med grupper som Pink Babycats.

* Zeke Varg – Singlarna "Dykarsjukan", "Kärlek & Piller" och "Var é vargen".

* Bland Comedias återutgivningar märks även: General Belgrano, The Brand, Steven Anderson, BangToo, Grenzfall, Andreas Tuveson, Tedeborg, Peter R. Ericson och Markus Berjlund.

* Bland det som Comedia gett ut helt nytt material utav under 10-talet märks: Extra Allt, Boarding Surface, Linda Sahlberg, Universal Love, Ida Long, Desertörerna, Tedeborg, Northern Harmony & Gas, Adora Eye, Electric Religions, Igor, Le Lac Long 814, The Pillisnorks, The Last Cow, Giftet, Xinombra, Venusapassagen, Ismael, Gipsy Power, Babylon North, Peter R. Ericson (och Ola Magnell) samt Andreas Tuveson.

* Bland det kommande på Comedia med Gävlekoppling, inklusive återutgivningar är att vänta: Le Lac Long 814, Gipsy Power, Evolu, Zeke Varg, The Last Cow och 80-talsbandet Force Majeure.