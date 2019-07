Bildspel: Gävlebarnen firade simskoleavslutning med stort plask

Det är genom pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gratis simskola blivit möjligt.

Totalt cirka 750 barn lär sig simma under sommaren på Fjärran Höjderbadet, vid Sandsnäsbadet och Totrabadet. Under två veckor över de 40 minuter per dag.

– Vi kan inte säga att alla barn ska simma 200 meter när de kommer härifrån. Man måste se det som att det de har med sig, det är av godo, säger Svenska Livräddningssällskapet i Gävleborgs ordförande Catharina Almlöf.

– Sen kommer det barn som är livrädda och sätter sig på kanten de 3-4 första gångerna utan att över huvud taget gå i vattnet.

På simskolan övar de inte bara på arm- och bentag utan badvett, båtvett, hur man larmar, kastar boj och lina.

– Det spelar ju ingen roll om du kan simma om du inte har lärt dig att du inte kan hoppa med huvudet före på ett vatten som du inte vet vad det är under. Vi jobbar jättemycket med säkerheten. Vatten är inte farligt, men okunskap är det.

Catharina Almlöf ser en positiv utveckling i att allt fler vuxna som inte kan simma börjar göra det. Samtidigt finns det en punkt där vuxenvärlden har problem berättar hon.

– Det är skrämmande att gå ut och titta på en badplats eller pool när föräldern sitter vid en skärm, fullkomligt upptagen medan små barn badar. De barn som drunknar gör det fort och tyst. Sånt har vi mycket diskussioner om i Livräddningssällskapet.