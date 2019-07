Bilen i Trollsjön är uppfiskad: "Mindre oljespill konstaterades"

Det var i förra veckan som en dykare hittade bilen på botten. TEMAB (Tierp Energi och Miljö AB) anlitade Skadeservice i Östhammar AB som expertis på specialbärgning, dykning och sanering. Arbetet med bärgningen påskyndades under fredagen framför allt av miljöskäl, för att säkerställa att bilen inte läcker bränsle, olja eller något annat miljöstörande. Bärgningen blev lyckad, enligt Tierps kommun.

Läs mer: Volvon i Trollsjön ska bärgas: "Vi kommer att ta luftkuddar som man fyller bilen med"

"Mindre oljespill konstaterades i samband med bärgningen. Närmast hoppklippan, där bilen låg på 15-16 meters djup, kommer spillet att länsas in och tas upp. Det arbetet beräknas åtminstone till i början av veckan som börjar med 22 juli 2019. Bad från och under hoppklippan kan inte ske under den tiden. Skrotbilen och läckage från den innebär inte någon som helst risk för badande och orsakar ingen skada på sjön på lång sikt." skrev Tierps kommun på sin hemsida.

"Denna bärgning och sanering kommer att kosta Tierps kommun och dess skattebetalare en betydande summa, men någon slutnota kan ännu inte presenteras."

Trollsjön är ett populärt badställe för lokalbefolkningen. Det är många barnfamiljer som är vid sjön för att bada.

– De som ett väldigt konstigt ställe att dumpa en bil på och om den har läckt bränsle så känns de inte så bra att låta barnen bada i vattnet, säger en kvinna som var och badade med sina två barn.

Läs mer: Här är Volvon på botten av Trollsjön – hittades av dykare:"Det var ganska overkligt