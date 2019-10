Bio 7:an fyller 25 – jubilerar med helt ny bild

Han tvingas klättra upp på en stege och får hjälp av kollegan Andreas Lönnberg att plocka bort delar av innertaket för att vi ska kunna ta oss en titt. En kompakt låda som med kringutrustning kunnat införskaffas tack vare bidrag från Svenska filminstitutet. 314 000 kronor har investerats och skillnaden är enligt de två markant.

Upplösning upp till 2K som är standardformat men redo för 4K och med enkla medel möjlig att göra om för 3D-visning. Översätter man fackuttrycken innebär det att film kan projiceras trots att salongens belysning är tänd. Och även det omvända.

- Vi har tidigare tvingats välja bort skräckfilmer eller andra filmer med många nattscener för att de inte har kunnat ses. Nu öppnas helt andra möjligheter, säger Roger Thollin.

Bio 7:an var länge ett samarbete mellan Gävle kommun och SF/Filmstaden. Den minsta salongen uppläts till kvalitetsfilmer som annars inte skulle ha vissats i Gävle. Roger Thollin kom in som filmansvarig vid millennieskiftet och den första film han valde var ”Filth and the fury”, dokumentärfilmen om Sex Pistols.

Förra våren bröts samarbetet och Bio 7:an flyttades till Gasklockorna. Inte fullt lika centralt som tidigare, men de trogna besökarna finns. Totalt har 110 000 bänkat sig under åren. Nu är det filmvisningar varje vardag och varannan helg, även barnfilmer och knattebio förekommer. Några gånger har samtliga 40 platser varit upptagna. Då har bland annat koreanska mästerverket ”Shoplifters” visats, liksom svenska ”Gräns” och ”På Chesil Beach” efter Ian McEwans kortroman.

- Vi skulle ju vilja nå ut till fler men vår marknadsföringsbudget är begränsad. Nu har det varit så mycket med den nya projektorn att vi inte tryckt upp något program. Vi hänvisar de intresserade till vår facebook-sida och sajten bio.se, säger Roger Thollin.

Under de 25 åren har den tekniska utvecklingen svindlat. I början handlade det om filmrullar och få kopior och en väntetid på uppemot ett halvår innan det eftertraktade nådde Gävle. I dagens digitaliserade tillvaro laddas färska filmer ner på en server och visas direkt. Nu läser Roger Thollin utländska recensioner och bokar filmer en månad innan de haft premiär.

Men digitaliseringen har också en baksida. Biosalongen har flyttats in i många hem. Större och bättre filmskärmar, en del har hemmabio och filmduk, och åtskilliga streamingtjänster att välja på. Roger Thollin har en annan teori.

- Hemkörningsmaten. Förut valde många att gå ut och äta och sedan se en film. Nu får man allt serverat hemma i vardagsrummet, säger han.

Det där avspeglas också i Bio 7:ans publik. För 25 år sedan var målgruppen 40-talister med förhoppningen att det skulle spilla över på nästa generation, till exempel unga studerande. Roger Thollin var själv en sådan högskolestudent som lockades, men särskilt många fler har det inte blivit.

- Det blev ett stort amerikanskt utbud i början, främst beroende på indievågen, i dag är guldkornen mer spridda över hela världen. Kvalitetsfilmer produceras även i Sydamerika, Asien och Afrika.

Han har flera idéer på göra Bio 7:an mer attraktiv; föredrag av regissörer och producenter, filmklubbar, diskussioner, och enskilda föreningar som vill visa upp sina hemländers filmer. Eller varför inte yrkesgrupper som samlas, ”präster ser film” …

För att fira 25-årsjubileet sänks de ordinarie priserna med en tjugolapp. Det blir också kärt återseende på de mest populära filmer som visats under åren och veckan därpå står flera aktuella på repertoaren: ”Vincent van Gogh” med Willem Dafoe, Alfonso Cuaróns hyllade ”Roma” och Martin Scorseses nya maffifilm ”The Irishman”.

Roger Thollin är nästan ständigt närvarande trots att han bara har en kommunal halvtidstjänst som filmansvarig vilket också omfattar sommarens utebio, skolbio och temaveckor.

- Det är ett eldsjälsdrivet arbete, säger han.

FAKTA Bio 7:an

Var: Gasklockorna, Brynäs

Vad: Filmvisningar varje vardag, varannan helg.

Aktuell: Firar 25 år 25-27 oktober med att bland annat visa Ken Loachs nya film "Sorry we missed you" och gamla favoriter; "Trainspotting", "Il Postino", "Wild", "Antonias värld", "Birdman" och "Igelkotten".

Priser: 90 kronor, 70 studerande/pensionärer, 30 knattebio. (Under jubileumsdagarna sänks priset med en tjugolapp).

Kontakt: bio.se, facebook.com/Bio-7an