Bjud in farmor till en spelkväll, odla eller släktforska – här är redaktionens bästa tips på coronasäkra tidsfördriv

Spela spel

Min familj älskar att spela sällskapsspel. I år har vi passande nog upptäckt spelet "Pandemic" (alltså Pandemi på svenska) där man spelar inte mot, utan med, varandra och tillsammans ska hjälpas åt att rädda världen genom att ta fram vaccin.

Det är dock tur för mänskligheten att det inte hänger på familjen Hejdenberg att få stopp på coronaviruset. Hittills har vi förlorat kampen mot smitta ungefär lika många gånger som vi vunnit.

För den som saknar någon att spela spel med på hemmaplan kom min bokklubbskompis Anna med bästa tipset – att bjuda in till en spelkväll på distans. Helt enkelt att man har kontakt med varandra på facetime, meet eller skype medan man spelar samma spel på båda platserna.

Det funkar inte med alla spel men med frågespel som Besserwisser eller Trivial Pursuit går det fint. Och schack! En förutsättning är att båda som spelar har spelet och kan ställa frågor och flytta pjäser.

Yatzy går också hur bra som helst. Vi skickade tärningar till barnens farmor och farfar tillsammans med en inbjudan till spelkväll. Det var bara att turas om att slå precis som vi hade gjort om vi suttit vid samma bord. Ett trevligt sätt att umgås – fast på håll.

Johanna Hejdenberg, nyhetschef och reporter

_________________

Tv-spel, tv-spel och åter tv-spel!

Just nu pågår ett generationsskifte i tv-spelsvärlden. De gamla konsolerna byts ut mot nya. Xbox One blir till Xbox series X och S. Playstation 4 blir Playstation 5. Och så vidare. Men: Det är få förunnade med en sådan välplanerad förbokning och plånbok, tyvärr. Och är ni det: Tur för er!

Men sörj icke. Undertecknad har hittills överlevt denna pandemi enbart med tanken på, och aktivt spelande av, gamla godingar.

Så, för er som kan och har möjlighet, varför inte damma av det där gamla Nintendo 64:at och fly till landet Hyrule med Link och prinsessan Zelda? Veva igång ditt gamla Gameboy Color och fånga fickmonster i Pokémon Guld? På riktigt. Inget jäkla Pokémon Go. Eller varför inte besöka slottet Wolfenstein, anno 1943, och ducka för fiktiva nazister, så väl som zombies, i norska ubåtshamnar och tyska atomhangarer i skräck/äventyrsspelet till pc från 2001?

Du kommer bli rädd. Men du kommer inte tänka på coronaviruset!

Annars funkar... ja, det du gillar. Så länge det tar dig långt, långt härifrån.

Vid denna tidpunkt – år 2020 – är jag övertygad om att alla har tillgång till en gammal konsol av något slag. Men har man inte det kan man låna på närmaste bibliotek, vissa fritidsbanker och/eller kanske av en schysst vän.

Så damma av gammelkonsolen, vettja!

Det är eskapism när den är som bäst. Nu är den tillåten.

Titlarna som nämns är: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Pokémon Gold version och Return to Castle Wolfenstein.

Simon Larsson, reporter, Ockelbo och Sandviken

_________________

Lär dig att utföra det lilla med perfektion

I vanliga fall flaxar vi igenom vardagsbestyren med fel hand, ögonen på vad som kommer härnäst och utan överdriven respekt. Men att vara hemma 99 procent av den vakna tiden ger möjlighet att se på sysslorna med nya ögon – och ge dem den vördnad de är värda. Att helt enkelt ställa sig frågan: Vilket är det ultimata sättet att göra denna syssla?

Vilka cirkuleringsrörelser är egentligen bäst för att diska ett vinglas?

Vilken stekgrand och tid ger det perfekt stekta ägget?

Precis hur länge ska du duscha, för bästa kroppsliga resultat?

Hur många rutor ska man egentligen ta av toapappret?

Hur ska maten sorteras i kylskåpet för bästa hållbarhet?

Exakt hur genomförs den perfekta armhävningen (den har jag inte hunnit provat än)

I vilken vinkel ska tandborsten stoppas in i munnen?

Med lite fler hemmatimmar finns chansen att ta reda på svaret på liknande hushållsfrågor, och du har chansen att komma ut på andra sidan pandemin som en supermänniska. En supermänniska som gör varenda litet vardagsbestyr med ackuratess och perfektion.

Fredrik Selgeryd, reporter Sandviken

Skaffa dig en ny hobby

Det blir mycket mer ensamhet för många nu. Alla har inte sambo eller barn. Jag är en av dem som tycker det är otroligt påfrestande att vi uppmanas att bara umgås med dem man bor. Lyckligtvis sa statsministern i talet till nationen att om man bor själv kan man välja ut en eller max två vänner att umgås med. Då jublade jag inombords.

Men oavsett vad – det blir mer ensamhet. Under pandemin har jag hittat två nya hobbys som jag försöker lägga krut på. Mitt tålamod är dock lika med noll och det är lite problematiskt. Men jag kan dela med mig av dem i hopp om att någon med bättre tålamod tar till sig.

Instrument

Jag har alltid älskat musik och att sjunga. När jag var yngre tog jag sånglektioner för att lära mig mer om sången. Men jag har aldrig lärt mig något instrument. För några dagar sedan tog jag dock fram mitt (dammiga) keyboard, som jag hittade hos mina föräldrar. Det har jag köpt någon gång när jag fick ett infall. Nu kommer det väl användning, för även om jag absolut inte kan spela (än?) så har jag något att fördriva tiden med. Det finns kanonbra filmer på Youtube att försöka förstå och vi har ju nästan all tid i världen åt att träna. (Men om någon vill ge online-kurser, kontakta mig!)

Pussel

Det här ska ju vara otroligt rogivande och det är absolut inget revolutionerande tips jag kommer med. Men köp ett pussel, lyssna på musik ät och drick något gott till. Jag klarar ungefär tio minuter, men det är ett bra sätt att fördriva tid, skapa lite harmoni och utveckla sitt tålamod. (Mitt pussel började jag lägga i mars och häromdagen packade jag ner det i kartongen. Jag hade inte lagt klart det.)

Stina Dahle, reporter.

_________________

Baka!

Jag ägnar gärna tid åt att baka och det har blivit ännu mer sedan det nya coronaviruset intog våra liv. Nu när julen närmar sig kan jag helt enkelt inte låta bli.

Det finns något fint med att skapa något med hjälp av sina händer. Jag mår bra av att baka. Det är en slags terapi att knåda den där degen i flera minuter och tankarna flyger iväg. Även om jag har en dålig dag får bakning mig alltid på bra humör.

Det är också ett sätt att få utlopp för kreativitet, och det finns inga gränser när det gäller bakning. Ibland provar jag mig fram för att hitta nya smakkombinationer.

Att få känna doften av nybakat får mig att studsa av glädje och välbehag. Det bidrar till en mysig känsla i hemmet.

Att sedan se att det man har bakat glädjer någon annan gör mig lycklig. Min sambo uppskattar mina bakperioder, även om han tycker att frysen blir lite väl full ibland.

När julen närmar sig går jag all in! Precis som en av mina förebilder Fredrik Nylén "Fikafredrik". Här är ett enkelt recept på goda saffransrutor. Servera dem gärna med lingongrädde till. Jag lovar att alla tankar på pandemin försvinner när ni tar den första tuggan.

Saffransrutor, 20 stycken

150 g smör 4 dl socker 3 ägg 0,5 g saffran 1 tsk vatten 4 dl vetemjöl

Gör så här:

1. Sätt ugnen på 175 grader. Lägg ett bakplåtspapper i en stor form på ca 20*30.

2. Smält smöret och låt det svalna. Rör ner socker och ett ägg i taget.

3. Blanda saffran med vatten för att få ut färg och smak. Tillsätt saffran och mjölet i kastrullen och rör till en jämn smet.

4. Häll smeten i formen och grädda mitt i ugnen i 25-30 minuter. Känn med en sticka efter 25 minuter, den ska vara lätt kladdig i mitten.

5. Låt kakan svalna och skär den sedan i rutor.

Sofia Lööf, reporter, Sandviken

______________

Odla!

Min tröst i pandemin har varit att påta in min lilla radhustäppa. Att så små frön som – inte alltid men oftast – växer upp till något vackert att se på eller ännu hellre något att äta. Samtidigt får man en rogivande påminnelse om att det mesta fortsätter som vanligt trots allt det ovanliga.

Men vilket kasst tips tänker du – nu går det ju inte att odla!

Men jo, det går.

Krukväxter kan man fortfarande vårda – och prata med om så behövs – och det finns faktiskt också ätbart du kan odla som både kan pigga upp ditt sinne och din mat.

Till exempel ärtskott. De där gröna spröten som man kan köpa för hisnande kilopriser i plastförpackningar i mataffären – men som är en barnlek att odla.

Gör så här:

Strö ut vanliga torkade gula ärtor (såna man kokar ärtsoppa på) på ett fat med jord eller några lager fuktat hushållspapper.

Ställ i fönstret och spraya lite vatten på dem varje dag så har du snart (efter en vecka eller två) krispiga gröna ärtskott som smakar sommar och får vilken mat som helst att se restaurangpiffig ut.

Bonustips! När du klippt av skotten växer det upp nya som du kan skörda en gång till.

Christina Löfving, reporter

_________________

Lyssna!

Sällan har jag tyckt så mycket om att lyssna på grejor som nu. När kontoret flyttat hem behövs något nytt, emellanåt. Något att svepas med i, skratta till eller klura på.

Då finns inget bättre än en ljudbok av Torgny Lindgren. Hushållets bilresor har under hösten varit inbäddade i hans västerbottniska, i boken Dorés bibel. Jag har skrattat mig tårögd, oroat mig, svarat radion: "Ja tacka f*n för det".

Nästa bok ska också vara av och med Torgny. Kanske Hummelhonung, Pölsan eller Norrlands akvavit.

När jag ska städa och sånt, vill jag höra på något roligt. Då blir det poden Flashback forever. Ina Lundström, Emma Knyckare och Scroll-Mia diskuterar vad svenskarna diskuterar anonymt på Flashback forum. Vansinnigt kul.

Annars har ju Sveriges Radio helt nya avsnitt av Mammas nya kille. Och alla sommarprat finns att lyssna på, min favorit är Gunilla Kindstrands Sommar från 2019, om Delsbo.

Den som orkar lyssna på engelska, och gillar knäppa grejor, kan roa sig i månader med den amerikanska podcasten Welcome to Night Vale.

Lyssnandet fyller hemmets fyra väggar med något annat, från någon annan stans. Alldeles ljuvligt!

Ebba Pettersson, reporter, Hofors

Pinnbröd!

Pinnbröd är rackarns mitt life-hack.

Visst låter det töntigt – som nåt som Knatte, Fnatte och deras bror håller på med. Men det är så lyxigt och gott att göra nybakt bröd över en glöd i skogen.

Gå inte på bluffen med bakpulver bara. Visst funkar det, men riktig deg är godare.

Gör en vanlig jäsdeg därhemma, dela i bitar, mjöla ordentligt och packa i plastlåda. Godast är en söt bulldeg med kardemumma – eller ännu hellre saffran. Det går också bra med en ljus matbrödsdeg för den som vill ha mindre socker.

I skogen skär du en bra pinne, rullar degen tunt på densamma, och grillar försiktigt.

Fredrik Björkman, scoutledare och kulturredaktör

Två tips!

1) I skrivande stund är det fyrtio nyanser av grått utanför fönstret. När du läser det här så kanske både temperatur och flingor har fallit. Är det barmark är mitt bästa tips ändå att gå, vandra eller promenera - välj själv vad du kallar det. Att ta sig fram i rask takt men utan att rusa förbi det du passerar är enligt mig det överlägset trevligaste sättet att röra sig på. Låt vara att det kräver sina timmar jämfört med att springa - tiden finns ju!

Gästrikeleden eller Upplandsleden är mitt bästa tips. Här finns flera sträckor att klara av om vädret är skonsamt. Själv gick jag tillsammans med en vän för en tid sedan från Oppsjön till Österfärnebo kyrka. Värt! Vill man gå med barn är de gamla järnvägsbroarna vid Gysinge och vidare mot nationalparken en fin utflykt.

2) Svältfödda på livemusik har det ändå släppts massor med grym musik under året. Tack för det! Lyssna på musiken, men glöm för sjutton inte bort texterna. Konkreta tips på alldeles nysläppt som redaktörn själv gillar: Chris Stapletons "Starting over" och Iris Viljanens "En finsk jul". Eller lyssna lokalt, spana in de senaste Local Heroes-vinnarna. Värt det med!

Jacob Hilding, chefredaktör

________________________

Släktforska!

Bra tillfälle att plocka fram dator, platta, eller papper och penna och teckna ner allt du vet och INTE vet om dina anfäder. Hitta en eller ett par personer som du blir extra nyfiken på och djupdyk.

Jag har hitta en kvinna vars livsöde lockar mig extra mycket.

Min mormors syster utsattes för en våldtäkt i sina tidiga tonår, i anslutning till det började den tidigare helt vanliga och ytterst begåvade flickan att utveckla en psykisk sjukdom. Som 17-åring blev hon inlagd på mentalsjukhuset Sanka Maria i Helsingborg. Diagnosen hon fick var schizofreni. Det framgår av patientrullorna som jag fått hjälp att söka i.

Men mitt hetaste tips är inte bara söka i arkiv utan att även involvera de äldsta av dina släktingar i ditt arbete.

Ring!

Be dem berätta vad de minns om ert gemensamma förflutna. Både du och dina anhöriga får uppskattad social kontakt i coronavardagen.

Jag gick faktiskt så långt så att jag kontaktade min mormors systers före detta förvaltare, numera 88 bast. Hon hade fantastiska historier att tillföra om min gammelmoster. Så spännande.

Nu väntar jag med både vånda och nyfikenhet på resultatet av en sökning som jag bett en arkivarie i Lund göra, för att få veta om min släkting lobotomerades.

Linda Lundin, nyhetschef och reporter

_____________________

Rita!

Det finns inget som kan försätta mig i trans på samma sätt som att rita. Det är ett utomordentligt sätt att stänga ut allt det elände som pågår utanför väggarna.

Det blir bara jag och teckningen. Jag och krumelurerna. Jag liksom försvinner ner i den. Alla tankar om allt det där jag borde gjort men inte gjort letar efter mig – var är han den jäkeln? De ångestfyllda tankarna om pandemin likaså – han var ju här nyss? Brynäs och Arsenals kräftgång? – den tanken har ringt Missing people. Inget når mig när jag ritar.

Jag är som teflon en stund. Allt bara rinner av.

Det är inte alla som gillar att rita, förstås. Har man aldrig haft fallenhet för det finns risken att det bara känns frustrerande. Det är en tröskel man måste över innan man försvinner. Men till alla ni som finner ro i att rita – gör det för tusan! Jag vet att jag gör det alldeles för sällan. Istället låter jag mig slukas av min ständigt malande tankeverksamhet och min ständigt distraherande mobil. Mina tuschpennor hinner torka mellan gångerna. Låt inte tuschpennorna torka.

Förresten, jag sitter inte helt i tystnad när jag ritar. Jag lyssnar alltid på musik samtidigt. Så här får ni årets fem bästa skivor som bonustips: Yves Tumor – "Heaven to a tortured mind", Fontaines D.C. – "A hero's death", Dehd - "Flower of devotion", Dirty Art Club – "FMTI" och Soccer Mommy – "Color theory".

Simon Ridell, nöjesredaktör och krönikör

Våga rensa

Den här pandemin har inspirerat mig till att börja döstäda.

Lika bra att rensa garderober, vind och förråd. Låter kanske skittråkigt, men det är en ganska skön känsla att bli av med prylar som bara tar plats. Det blir lättare att hålla ordning och du kan rentav tjäna dig en liten hacka.

Jag älskar normalt att leta fynd på loppisar. Det är något meditativt med att skrota runt bland hyllor, dyka in bland lådor och bläddra i backar. Men det kan ju bli en hel del pryttlar med tiden. Och helt ärligt, har jag verkligen plats och användning för allt?

Jag har kommit till insikt om att de där snygga, men retsamt små vintageklänningarna som hänger i garderoben skulle vara till större glädje för någon som faktiskt kan använda dem utan att först behöva gå ner ett antal kilon och konstant hålla andan (vem orkar avstå från choklad och chips i dessa coronatider, eller syre för den delen). Och jag överlever förmodligen utan tio kitschiga mors-koppar från förra seklet, som jag inte ens dricker ur (jag borde klara mig med åtminstone fem). Ska jag verkligen spara de tre loppade dockvagnarna som åttaåringen förvisat till vinden? Varför vänta på eventuella barnbarn? Det är ju bättre om de kan komma till nytta för någon liten knodd redan nu.

Jag som är en riktig hamster har faktiskt börjat lätta på bagaget. Våga rensa du också, I dare you! Behåll bara det du verkligen gillar. Spark joy, du vet. Lägg ut på Blocket, Tradera, säljgrupp på Facebook eller lämna in på en auktionskammare. Eller skänk till loppis och välgörenhet.

Om inte annat så kan det lämna utrymme för nya fynd från diverse loppisrundor när pandemin är över...

Anne Sjödin, reporter

Spela Wordfeud på mobilen eller datorn, spelet där man bildar ord och får poäng

Som ett gift. Man lär sig inte bara så många nya ord. Utan får också sucka över av att vissa förkortningar funkar men andra inte. Osv och bla hamnar i papperskorgen. Ps funkar liksom Pm. Ca kan man glömma.

Tjejen, som spelat mycket Alfapet, bara suckar. "Låtsasord", "konstigt", är omdömen. Det tycker inte jag. Det gäller att balansera mellan att samla på rätt bokstäver, byta om det behövs, lägga ord med lite poäng eller passa. Spelar mest standard. Dock varianten där man kan böja orden, inte bara grundformer.

Fast då och då spelar jag slumpmässig spelplan. Där kan en felaktig bjudning ge motståndaren flera hundra poäng. Och då gäller det att ha förkortningarna rätt i munnen.

Jag gör också något som kan synas ändå konstigare, spelar Wordfeud på holländska. Väldigt få vinster så klart. Men häftiga ord. Ofta flera likadana vokaler efter varandra, som oo, ee. Faktiskt har det gått sämre på tyska fast jag läst detta i skolan.

Skit också, fast på tyska...

Conny svensson, reporter i Älvkarleby och spelnörd.