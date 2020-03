Blåbär impar på turisterna – Heli guidar till svensk skog och whisky

Heli Jonsson drar in den skogstunga förmiddagsluften genom sin finkänsliga näsa. Över hundra olika smakämnen kan hon känna i en enda whisky. Vi står bland tallarna bakom destilleriet och blickar upp mot tornets topp. På den här sidan är väggen klädd med stora partier av glas som låter whiskykärlen möta naturen.

– Det är något speciellt med mat och dryck. Folk har börjat tröttnat på fina vaser i present. I dag vill vi ha upplevelser och vi vill umgås och det får man här.

Helis förmåga att känna dofter och smaker är en anledning till varför hon blev handplockad från godisfabriken för femton år sedan. Hennes sociala skicklighet är en annan.

– Tänk i början när jag fortfarande var kvar där, då provsmakade jag godis på förmiddagarna och whisky på eftermiddagarna. Du förstår vilka arbetsdagar!

Hon ler med glimten i ögonvrån. Vältränad i att guida olika typer av människor från både när och fjärran. Lätt och lekfullt för nybörjare och på minsta detaljnivå när seriösa Whiskyklubbar kommer på besök. Hon möter turister från hela Sverige men också från Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Holland, Finland, Kina, Japan och USA. När hon går med grupperna mellan destilleriet och lagret bland granar, mossa och blåbärsris får de utländska turisterna stora ögon.

– De blir jätteimponerade. ”Är det sant att man får plocka av blåbären!” Ja, säger jag och plockar och äter, svenska blåbär är ju så goda också. Sedan förklarar jag att vi har vi något som heter allemansrätt.

Mackmyra Whiskyby har guidningar flera dagar i veckan och förra året ökade antalet besökare rejält. På vardagar kan man få en minivisning och på helgerna erbjuds hela paket med längre visningar, provsmakning och en middag med uttänkta smaker för den som vill.

Det är vanlig vardag och vi står vid den ruffiga baren av plåt och ohyvlat trä när det knackar på dörren. En engelsk kollega till Heli vill komma in. Jonathan ska hålla i en nyhet som företaget tänker testa, en så kallad twitter-provning som låter provsmakare på olika håll i England jämföra Gävlewhisky tillsammans. Innan provningen behöver Jonathan filma några klipp från tillverkningen.

Heli börjar alltid med att fråga hur besökarna brukar dricka whisky? Först hörs ett mummel innan någon vågar föreslå ”med munnen?”

– Men det finns också provningsteknik och med hjälp av den kan man hitta fler dofter och smaker. Det finns cirka 100 smakämnen i en whisky och häller man i en droppe vatten kan det dyka upp 50 till. Det kan vara dofter som läder, tobaksblad, smörkola eller vitpeppar. Kom med här får du känna.

Bakom baren står neutrala flaskor med små etiketter. Heli häller upp några droppar ur två flaskor och låter mig sniffa på en i taget. Den första doftar faktiskt lite pepprigt. Den är lagrad på amerikanska ekfat och har också rökig och kryddig doft. Den andra slår emot som en hel fruktträdgård, intensiv med torkad frukt men också en ton av nötter. Den har lagrats på fat som mättats med Oloroso sherry.

Vi går ut till tornet och tar hissen upp i världens enda gravitationsdestilleri. 35 meter högt med skybar på toppen. En av grundarna Jonas Berg kom på tekniken.

– Vi använder oss av jordens dragningskraft i processen, lyfter malten, släpper ner och låter den ramla med hjälp av gravitationen. Andra tillverkare blåser eller pumpar runt malten. Vi sparar femtio procent energi genom att använda gravitationen. Det är ju viktigt med miljötänk i dessa tider.

Vattnet kommer från Valboåsen och kornet från Sala och Enköping. En trappa ner står kvarnen som maler 1500 kilo malt på en och en halv timme.

– Den är ful men grymt effektiv. Ibland vågar jag skoja och säga ”den jobbar som en man, en och en halv timme per dag”. De flesta brukar skratta.

Våningen under de magiska kopparkärlen spolas drycken genom olika klockor, efter andra destilleringen är spriten helt klar. Heli mäter alkoholhalten och mätaren visar på 72 procent. Nästa steg är spädning och lagring i väl valda tunnor.

Vi fortsätter längs stigen genom skogen. Lagret ligger insprängt i naturen som ett gigantiskt skyddsrum. Efter många lås och dörrar slår en mustig doft emot.

– Det är ”angels share”, tre procent dunstar bort och det får änglarna njuta av. Dofterna kommer från tunnorna som har mättats med amaroneviner, portvin, rom, calvados eller hjortronvin, you name it! Vi ligger i framkant med det, att göra innovativ whisky och hitta nya smaker, förklarar Heli.

Raderna av tunnor har fantasifulla namn och olika färger på locken. Grön tunna har mättats med calvados, den skarpt gula med hjortronvin. Utanför finns ett gammalt ammunitionsförråd. Där mältas kornet och får sin rökighet av eldad torv från Karinmossen och enris från Valbo.

Mackmyra Whiskyby ligger på regementets gamla mark, ett stenkast från Högskolan i Gävle. Det är nära att gå eller cykla. Heli minns en gång när hon skulle diska en bricka med glas och råkade spilla whiskyslattar över byxorna. Hon hade bil och när hon körde hem blev hon stoppad i en nykterhetskontroll.

– Det kom whisky-ångor ur bilen och polisen sniffade med näsan innan han gav mig blåsggrejen. Den visade grönt och han trodde att det var något fel på den så jag fick blåsa en gång till. Till sist fick jag åka hem, men han undrade nog, ler Heli igen.

Upplevelser Mackmyra Whiskyby Gävle

Måndag till torsdag: Kortare Destilleritur, start 13.30

Fredagar: Din fredag i Whiskybyn, start 11.00

Lördagar: Skräddarsy din lördag i Whiskybyn, start 11.00

Fler orter: Förutom Gävle har Mackmyra Whiskyby sex andra whiskylager i Sverige och ett i Tyskland. Alla vackert belägna och erbjuder provningar och turer. Se mer på hemsidan

Försäljningstillväxt 2019 enligt kvartalsrapport juli-september: 2019 års tredje kvartal blev Mackmyras nittonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. En bättre whiskysommar jämfört med 2018 då det var värmebölja vilket medförde att nettoomsättningen ökade med 17 procent. ”Fat & Upplevelser” växte i kvartalet med fem procent.