Blåbärsklubben, Konstens dag, Utställningar - Det händer i dag 29 september 2019

GÄVLE

Arrangemang

Blåbärsklubben. Kalas hos Maja Gräddnos. Gävle Konserthus, Gevaliasalen 14.00. För barn från 3 år.

Kl 13-16 Träffpunkt för seniorer, Brunnsgatan 59. Öppet med fika!

Orgelkonsert med prof Hans Fagius. Musik av bla N Bruhns, G Böhm, J Rheinberger, E Mägi och J S Bach kl 16:00.

Sveriges Konstföreningar Gävleborg,Kulturutveckling Gävleborg och studieförbundet Sensus inbjuder till Konstens Dag, kl 10.00 - 16.00 på Konstcentrum Gävle. Temat för konferensen är: Digital konst - Falsk eller Äkta? Föreläsningar samt möjlighet att testa VR ( Virtual Reality). Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på lunch och kaffe.

Marknad på Bygården Överhärde, kl. 11-15. Kaffeservering med hembakat bröd.

Äventyrshuset Alborgen kl 10-16.

Utställning

Galleri K: Pär Kock visar måleri. Utställningen pågår 14/9-29/9. Öppet lördag och söndag 12-15. Tisdag till tors­dag 12-17. Norra Kopparslagargatan 18.

Ami Widahl ställer ut målningar på Little Art Cakery, 28/9-17/10. Norra Skeppsbron 3 C Gävle. Öppet: ons-fred 11-16, lö-sö 12-17.

SANDVIKEN

Utställning

Fotoutställning: Bright Hours - Karl Henrik Edlund. Fri entré! Konsthallen, Kulturcentrum kl 12-15.

ÖSTERFÄRNEBO

Utställning

Konstutställning i Österfärnebo kyrka. Det är Bo Noresson, Gysinge och Susanne Lantz, Storvik som ställer ut. Hälften av eventuell försäljning till Operation Smile. Utställningen pågår från juli och fram till september månads slut.

GYSINGE

Arrangemang

Traditionell höstmarknad på Gysinge Bruk kl 10-15. Skördeprodukter, småskaligt förädlad mat och genuint hantverk. Servering av kolbullar, hamburgare och korv.

Äppelsortbestämning i naturum kl. 10-15. Nu är det återigen dags för den årliga äppelsortbestämningen i naturum Färnebofjärden, Gysinge! Ta med minst fem fina exemplar av äpplet du vill få bestämt (max 3 äpppelsorter per familj), i en papperspåse. Lämna in påsen tillsammans med ditt mobilnummer i naturum, gå på Gysinge höstmarknad så ringer vi dig när det är dags för experterna att sortbestämma just dina äpplen. Ingen avgift!

Folkdanslaget Rillen har hantverks- och loppisförsäljning vid banvaktsstugan i Gysinge kl. 10-15. Inställt vid regn.

OCKELBO

Arrangemang

Järnbläster. Från malm i myren till järn i smedjan. Forntida järnframställning i blästerugn. Servering kolbullar, kaffe mm kl. 10-15. Vägbeskrivning: Järbo mot Ockelbo sväng v mot Hålldammen/Järnbläster. Följ skyltar Hälltjärn ca 5 km.

SKUTSKÄR/ÄLVKARLEBY

Arrangemang

Rio Bio Skutskär. Dora and the Lost City (Matiné) kl 14. Blinded by the light kl 19.

Utflykt till Gropholmarna.Från Flottarkojan i Marma via Upplandsleden. Start kl 10:00. Medtag matsäck, grillning vid Gropholmarna. Vid regn inställt.

Utställning

Fotoexpo på Laxön. 35 fotografer i unik utomhusutställning omgiven av Laxöns fantastiska naturmiljö under hela sommaren. Anders Gruvman, Anders Wigforss, Ann-Sofie Persson, Anna Nygren, Annika Spjuth, Bengt-Ove Furfält, Birgitta Sedvall, Börje Wallgren, Carina Bodin, Gunnar Ericsson, Göran Persson, Helene Uppman, Håkan Karlsson, Jacob Thunberg, Joel Ericsson, Johnny Hildingsson, Jonas Stenberg, Kerstin Öhlund, Kjell Stafström, Lena Nilsson, Larsgöran Svensson, Lotta Lund, Mattias Boström, Niklas Grönlund, Nils-Olof Engberg, Patrik Norlin, Rosa Sundahl, Royne Hjortendal, Sari Isokivelä, Sixten Jonsson, Tomas Gustafsson, Tord Bodin, Tore Almgren, Ulf Olsson, Åsa Kolic.