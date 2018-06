Kvinna fick fönsterruta i huvudet – fördes till sjukhus

På torsdags förmiddagen larmades polis och ambulans till Kyrkogatan 29 i centrala Gävle efter att en kvinna blivit träffad av en fönsterruta under sin morgonpromenad med hunden. Kvinnan som är i 35-40 års åldern fick åka in till Gävle sjukhus med ambulans. Hon fick en bula i huvudet efter hon fick fönsterrutan över sig, som ramlat från tredje våningen. Senare under dagen fick kvinnan åka hem med lindriga skador. Olyckan som klassas som en arbetsplatsolycka, skedde då en städfirma var anlitad av företaget Estetiskt Kirurgi & Hälsa för att putsa deras fönster. Vi har sökt företaget samt städfirman om uttalande men dom har avböjt. Enligt polisens presstalesperson Mikael Hedström utreds händelsen nu som vållande för kroppsskada.