Blir du provocerad eller glad? Gulliga lappar på kortläsare delar kunderna i två läger

Vill du verkligen ha en kram av din mataffär?

Allt fler butiker sätter glada vita textremsor på sina kortläsare. De flesta lapparna verkar finnas i coopbutiker, men AB kultur har också hittat dem hos tandläkare, i klädbutiker och på loppisar.

Det kan stå "HA EN BRA DAG", "DU ÄR UNIK", eller kort och gott "KRAM".

Vad är detta frågan om? Är det ett nytt slugt marknadsföringstricks från nån reklambyrå? Eller är det bara butikspersonal som försöker vara snäll? Är det ens trevligt att en kortläsare påstår att "DU ÄR FIN"? Vad vet den om det?

Lapparna har funnits i ett antal år och blir nu fler i rask takt. Fenomenet verkar inte ha hunnit få något namn. Budskapen är en slags affirmationer, typ som när man ser sig själv i spegeln och säger "I dag är jag stark och snygg". Så tills vidare kallar vi dem kortläsaraffirmationer.

AB kultur har försökt gå till botten med kortläsaraffirmationernas svenska historia. Den verkar börja på Stora Coop i Huddinge. I maj 2016 rapporterade Nyheter24 att kunden Frida Bohlin hade blivit glad för att det stod "DU ÄR FIN" på en kortläsare där.

Vi får tag på den i personalen som tog initiativ till lappen: Lotta Andersson. Hon berättar att en arbetskamrat hade sett en liknande lapp på någon mack. Och hon tänkte att det var en trevlig grej helt enkelt:

– Alla vill väl få bekräftelse och uppmuntran. Är det inte det man lever för? En sån liten grej gör ju massor, säger Lotta Andersson.

Hon har inget namn på lapparna, "men kanske feel-good-lappar!", hojtar en kollega i bakgrunden under telefonintervjun.

Lotta Andersson tycker att en komplimang är lika mycket värd oavsett om den står skriven på en kortläsare eller är yttrad av en medmänniska.

– Och det tycker kunderna också. De blir jätteglada.

Jag försöker inleda ett resonemang om att lappens budskap är konstant, att den inte har någon koppling till just den personen som läser. Men det är fel sätt att tänka, menar Lotta.

– Man kan ju inte säga att 'i dag är den här lappen inte till dej'. Jag bedömer att folk alltid är fina. Nej nu kör vi så här, det är vårt koncept.

Är lapparna mest trevliga eller mest konstiga? Är de bra eller dåliga för kundrelationen på det stora hela?

Jag tog upp frågan i en underfundig diskussionsgrupp på facebook. Där fanns jättemånga som blir glada av lapparna. Men också många som känner att det är något skevt över hela fenomenet. En person skrev att "samtidens största klyfta" går mellan de som gillar lösryckta positiva ord av typen "FOCUS ON THE GOOD" eller "LYCKA", och de som bara vill slita ut håret när de ser dem. "Eftersom du vet att det inte är riktat till dig och omöjligt kan vara uppriktigt, hur kan det få fäste?" undrade han.

En annan person skrev att kortläsaraffirmationen "Du är unik" inte betyder så mycket, eftersom både Jesus och Hitler var unika, om än på olika vis.

Det är nästan nåt frireligiöst påfluget över dem. Jag inte vill ha nåt kletigt gullegull med tanterna på Ica

Ja det är något skevt över lapparna. För att försöka få bättre styr på tankarna sökte jag upp två lokala experter. En som kan estetik och en som kan det mänskliga psyket. Båda uttrycker sig mycket drastiskt.

Vi börjar med Gävles tidigare konstintendent Björn Norberg:

– Det är nästan nåt frireligiöst påfluget över dem. Lite integritetskränkande faktiskt. Dels att det är ytterligare ett sätt att komma in i vår privata sfär, men också att jag inte vill ha nåt kletigt gullegull med tanterna på Ica, säger Björn Norberg.

Han jobbar numer som frilansande kurator, bland annat med Gavlegårdarnas offentliga konst.

Björn Norberg bor i Uppsala och brukar självblippa på Ica Kvantum, just för att slippa interagera med personalen. Där dök det upp lappar på betalningsstationerna för nåt år sen. Det står "TA HAND OM DIG" och "LIVE LOVE LAUGH" (Lev älska skratta).

Det som stör honom mest är att estetiken är hämtad från gatukonst och gerillamarknadsföring. Klisterlappar, eller stickers som man säger, är en genre i egen rätt. För ett år sedan arrangerades en hel utställning med stickers på Idka i Gävle.

– De stjäl gatukonstens uttryck. Jag ger mig fan på att den här idén kommer från nån reklambyrå på Söder (i Stockholm förstås, reds anm). Det fanns byråer som började anställa graffitimålare för 15 år sen kanske, för att kunna klampa in med okommersiella uttryck i den kommersiella sfären. Det är stötande.

Det finns också tydliga kopplingar mellan butikernas lappar och inredningstrenden med väggord.

Väggord är alltså stora positiva ord skrivna direkt på folks vita väggar. På wallstickerland.se saluförs väggord av självhäftande plastfilm. Där finns just en med budskapet "Live love laugh". Gå gärna själv in och botanisera bland andra klokheter som "Livet är vad du gör det till" eller "Jag har en vacker dotter jag har också en pistol en spade & ett alibi". Ååå, vad gulligt va! Heder på svenska.

Är det inte så att väggord är vår tids standardkitsch, att jämföra med tidigare generationers gråtande barn och fiskargubbar? Åtminstone på det sättet att de delar befolkningen i två tydliga grupper; de som tycker att det är fint och de som får krypningar av det banala, massproducerade uttrycket.

Problemet, menar konstkuratorn Björn Norberg, är att förtryckta budskap bara är tomma ord, fernissa. Hade de uttalats av en medmänniska hade de betytt något. När de kommer från en själlös kortläsare eller vägg har de ingen koppling till verkligheten.

Om det står "Kärlek övervinner allt" eller "Family – where life begins and love never ends" på någons köksvägg känns det snarast som att någon försöker dölja ett problem menar han. Står det "Du är fin" på en kortläsare är det inte säkert att det är sant.

– Det är någon form av folkhemsmindfulness i sin enklaste form. Det är något sorgligt över alltihop. Men vem vet, det kanske funkar, säger Björn Norberg.

Han verkar dock ha fel i att kortläsarlapparna är uppfunna på en glassig reklambyrå.

Fredrik Zenk är strategisk affärsutvecklare på Coop centralt. Han har sett lapparna breda ut sig men berättar att Coops ledning inte har uppmanat butikerna till detta. Det är initiativ som sker på golvet i varje enskild butik.

Han håller med om att man kan se dem på två olika sätt.

– Alla idéer är bra idéer. Det är ytterligare ett litet sätt att möta kunderna, om en person blir glad så är det en fin grej. Men det får inte ske på bekostnad av det mänskliga mötet, säger Fredrik Zenk.

Men om en person blir glad och två blir irriterade, då är det väl inte bra?

– Det kan jag inte svara på, det får vara din analys.

Jag tror att många har "carpe diem" på väggen, och sen lever man ett helt annat liv. Vi måste snarare försöka stanna upp och möta våra medmänniskor.

Vår andra lokala expert är Katarina Persson, kbt-terapeut med egen mottagning i Gävle.

Hon blir provocerad av lapparna, liksom konstexperten ovan. De funkar inte menar hon, eftersom kommunikation sker så mycket med kroppsspråk och eftersom lappen inte kan känna in vem du är just i dag.

– Första gången jag såg en sån lapp var vid en bankomat vid sjukhuset i Gävle. Jag skulle hälsa på min pappa som låg för döden. Lappen var överdrivet positiv och gjorde mig bara ledsen. En lapp har ju inte en aning om vad mottagaren är i för sinnestillstånd, säger Katarina Persson.

Hon tycker att kopplingen till väggord är tydlig. Båda är konstgjorda och plastiga, säger hon.

– Vi behöver leta på djupet i dag och fundera mer på vad som är viktigt, vad vi prioriterar i livet. Då hjälper det inte med förtryckta ord. Jag tror att många har "carpe diem" på väggen, och sen lever man ett helt annat liv. Vi måste snarare försöka stanna upp och möta våra medmänniskor. Det är ett sätt att möta sig själv också.

Å andra sidan. Även om lapparna inte funkar i sig kanske de kan bli en påminnelse om att vara vänlig mot varandra i vardagen, säger Katarina Persson:

– Jag kanske inte blir superglad av dem, men jag kanske påminns om att sprida det vidare, eller?