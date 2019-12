Blodvite slutade i sjukhusfärd när SAIK slog Frillesås borta: "Kördes till akuten för att sys"

MATCHEN I KORTHET

SAIK hade det mesta av spelet även om Frillesås vågade ta för sig på sin hemmais. Joel Othén stod inte alls sysslolös, men gjorde en otroligt bra match när han nollade Frillesås.

Efter första halvleken stod det 2–0 till gästerna efter mål av Edvin Isaksson och David Brodén.

Vädret gjorde det lite svårspelat och i andra halvlek blev det mycket lyft och mindre skönspel.

SAIK behövde inte göra mer än att säkra sina poäng men gjorde fyllde på med ytterligare två mål, först på hörna via Dennis Henriksen och sedan punkterade man matchen genom Hannes Edlunds 4–0 när det var mindre än en kvart kvar.

MATCHENS LIRARE

1. Dennis Henriksen, Sandviken

En boll i stolpen, sedan målade han på hörna och blev assistmakare till Hannes Edlunds 4–0-mål. En bra kväll för honom helt enkelt.

2. Erik Säfström, Sandviken

Nästan alltid given på listan, Alltid bra i försvaret och klev ofta in i banan och gjorde egna åkningar för att bidra i anfallet. Bidrog med en del raka anfall och nästlade sig in i straffområdet, visade fortsatt upp sin rutin och hjälpte SAIK att stänga matchen utan att släppa till större farligheter.

3. David Brodén, Sandviken

Gjorde fem poäng totalt i elitserien i fjol, två mål och tre assist. Nu har han redan innan halva serien är spelad gjort fyra poäng, tre mål och en assist. En spelare som verkar kliva fram mer och mer i det "nya SAIK".

MATCHENS...

...blodvite

Anton Lööf fick i en kollision en skridsko i ansiktet och började blöda rätt rejält. Matchen pausades för att få bort blodpölen från isen och Lööf tvingades utgå efter situationen. Lööf kördes sedan till akuten för att sys, enligt uppgifter till Bandyplay.

...hörnstrul

Frillesås slog tio hörnor och gjorde noll mål. I den position de har i tabellen behöver de förvalta de fasta situationerna som i matchen mot Sandviken blev ganska många. Fredrik Brandin hade verkligen sina chanser. Frillesås fortsätter att ha det svårt med målskyttet överlag. Det verkar inte vilja lossna.

MATCHFAKTA Elitserien

Frillesås–Sandvikens AIK 0–4 (0–2)

Målen: 0–1 (15) Edvin Isaksson (David Brodén), 0–2 (42) David Brodén, 0–3 (65, hörna) Dennis Henriksen (Linus Pettersson), 0–4 (78) Hannes Edlund (Dennis Henriksen)

Hörnor: 10–7

Utvisningar: Frillesås: 2x10 min, SAIK: 0x10 min.

Domare: Christoffer Aidesjö.

Publik: 371.