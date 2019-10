Blytung förlust för Gefle – blev sönderkontrade av jumbon: ”När de gör sitt fjärde mål dör matchen”

I ett blåsigt Örebro jagade Gefle viktiga poäng i bottenstriden. Och man inledde, som så ofta, med ett stort bollinnehav där Iu Ranera och övriga centrala mittfältare stod för att sätta tempot i matchen. Men trots att de tryckte på var det BK Forward som skulle späcka målnollan. Efter en tilltrasslad situation rullade hemmalagets Rasmus Engström in bollen otagbart bakom Jake Mcguire i Gefle-målet. Men som en skänk från ovan höll sig Ranera, några minuter senare, framme och kunde sno bollen från en försvarare. Spanjoren gjorde inga misstag och kunde dunka in 1–1.

– Jag tycker vi var bra i första och skapade en hel del chanser. De har en chans och gör ett mål, det är skillnaden. Men jag tycker att vi börjar väldigt bra för att sen bli sämre ju längre matchen går, säger Ranera.

Vad sa ni till varandra under pausen?

– Vi sa att vi behövde vara kompaktare och vara positivare i laget men i den halvleken är vi väldigt dåliga.

Det hela skulle mynna ut i en mardrömshalvlek för Gefle. Förvisso var Grace Tanda centimeter från att ge Gefle ledningen bara en minut in i andra halvlek, men när det väl började hetta till var det örebroarna som gick segrande ur majoriteten av duellerna. I kombination med ett effektivt kontringsspel hamnade bortalaget i en prekär situation. Med en kvart kvar hade Forward kontrat in både 2–1 och 3–1. En liten gnista tändes hos Gefle när inhopparen Ibrahim Alhassan skickade in 3–2.

Men den riktiga forceringen uteblev och istället kunde Forward trycka in slutresultatet 4–2.

– Jag tycker tycker inte vi riktigt får till några avslut i våra anfall samtidigt som de är farliga i sin omställningar. När vi gör 3–2 fick vi lite känning, men när de sen gör sitt fjärde mål dör matchen lite, säger tränaren Marcus Bengtsson.

Tycker du resultatet speglar matchbilden över 90 minuter?

– Det är svårt att säga. Fram till 2–1 tror man kanske inte att det ska bli en 4–2-match. Men när de sen tar ledningen och vi satsar framåt så skapar både vi och dem lägen vilket gör att matchen tappar sin karaktär.

I och med förlusten släpper Gefle in Rynninge, som placerar sig tre poäng bakom med en match i handen, till kampen om kvalplatsen. Trots det väljer Bengtsson att behålla fullt fokus på vad de själva kan påverka.

– Nu handlar det om vad vi gör de återstående matcherna, så det enda som gäller nu är att göra det så bra som möjligt mot Karlslund nästa helg.

BK Forward–Gefle IF 4–2 (1–1)

Mål: 1–0 (22) Rasmus Engström, 1–1 (32) Iu Ranera, 2–1 (52) Rasmus Engström, 3–1 (77) Josef Ibrahim, 3–2, (86) Ibrahim Alhassan, 4–2 (88) Laurence Bell.

Varningar: Christopher Alp (BKF)

Startelva BK Forward: Steffen Kraus - Anton Renmark, Konrad Gustavsson, Jesper Åman, Mohammed Jawad Nasir - Marcus Kanto, Laurence Bell, Henrik Hultberg, Josef Ibrahim - Adam Molin, Rasmus Engström

Startelva Gefle IF: Jake Mcguire - Axel Norén, Amadou Kalabane, Albin Lohikangas - Linus Mattsson, Adrian Bjelkendahl Haaranen, Sebastian Sandlund, Iu Ranera, Sherko Faiqi - Grace Tanda, Isac Rojas

Domare: David Almgren