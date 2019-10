"Bobo" avled 2016 – nu har Johan gjort en hyllningslåt till SAIK:s störste supporter: "Släpps på bandypremiären"

Daniel "Bobo" Hagström var bara 40 år när han gick bort våren 2016 efter att ha fått problem med hjärtat. Kanske är det förmätet att, som i rubriken här ovanför, kalla honom för SAIK:s störste supporter. Men sant är att han aldrig missade en hemmamatch och tillhörde den grupp mest hängivna supportrarna som följde med till nästan alla bortamatcher.

LÄS MER: Sandvikenprofilen och SAIK-supportern Daniel "Bobo" Hagström har avlidit

Musikern Johan Bakke har nu skrivit klart hyllningslåten till Daniel "Bobo" Hagström. Låten är en schlagerballad och heter "(vad hade du gjort) om jag var du".

– Ett halvår efter att "Bobo" gått bort tyckte jag att låten började bli klar. Bara två textrader fattades. Men då fick jag någon slags kreativ blockering som gjorde att det tog tre år att bli färdig med låten.

Johan Bakke lärde känna Daniel "Bobo" Hagström när de gick första året på gymnasiet i Sandviken. De sände radio ihop på Radio Sandviken, träffades rätt ofta och när de inte träffades höll de kontakt via sociala medier.

Johan Bakke berättar om upplevelsen när han han fick veta att "Bobo" hade gått bort.

– Fruktansvärt. Först trodde jag att det var ett grovt skämt, men när jag förstod att det verkligen var sant så blev jag chockad. "Bobo" var en person som jag kunde prata med om nästan vad som helst eftersom jag visste att han aldrig skulle föra vidare sådant som sagts i förtroende.

Låten släpps på Spotify, You Tube, iTunes och andra musiktjänster den första november. Samma dag är det bandypremiär i elitserien.

– Att den släpps just den dagen hänger ihop med "Bobos" stora intresse för bandy och SAIK, säger Johan Bakke.

SAIK spelar premiärmatchen på bortaplan.

Frågan är om låten kommer att att spelas vid någon hemmamatch på Göransson Arena.

– Inget sådant är aktuellt ännu. Jag har ännu inte varit i kontakt med SAIK om det här, säger Johan Bakke.

Vad handlar låten om?

– Saknaden efter en kompis och lite om "Bobos" stora bandyintresse. Jag sjunger att templet var hans plats. "Bobo" kallade Göransson Arena för bandytemplet.

Alla intäkter från låten går oavkortat till organisationen Bissen Brainwalk som samlar pengar till hjärnforskningen.

– Det finns två anledningar till att jag skänker pengarna till Bissen Brainwalk. Dels för att "Bobo" var mycket engagerad varje gång Bissen Brainwalk arrangerades i Sandviken. Men dels också för att jag själv har Asperger och ADD. Pengarna som samlas in går till all typ av hjärnforskning. Jag har alltså ett personligt intresse av att samla in pengar till organisationen.