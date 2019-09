Boman vann dubbelt i DM-upptakten – tufft i juniorklassen på natten

Tävlingarna inleddes med nattövningen vid Skidstavallen med Gävle OK som arrangör. De kortare banorna hade mycket stiglöpning medan de längre banorna bitvis hade en hel del skogslöpning.

H21-klassen vanns som väntat av Erik Boman från arrangörsklubben. Erik gick upp i ledningen redan vid den andra kontrollen och sedan var han i spets hela vägen in i mål. Tvåa blev Björn Ljunggren OK Hammaren. Björn fick se sig slagen med 3,23 min på den 8 km långa banan. Trea blev Richard Hejdenberg Gävle OK.

I damernas huvudklass segrade Ann-Sofie Karlsson Gävle OK. Två blev hennes, förra klubbkamrat, Lena Bernhardsson, Årsunda IF och bronset gick till Pernilla Eriksson, Gävle OK.

I H20-klassen blev det en tuff kamp mellan klubbkompisarna Felix Silver och Isak Berggren från Gävle OK. Vid den sista kontrollen ledde Felix med tre sekunder, men Isak avslutade med en kanonspurt som förde honom fram till en delad seger.

I D20 segrade Cornelia Ivarsson, OK Hammaren. Bland de yngre var det en tuff kamp i H14, där Axel Hejdenberg, Gävle OK, till slut var 42 sekunder snabbare än klubbkamraten Lucas Söderberg.

Lång DM avgjordes i Torsåker med Storviks IF som arrangör och Erik Boman visade återigen att han är bäst i distriktet på herrsidan.

Erik var fyra minuter snabbare än klubbkompisen, superveteranen, Lars ”Jabba” Jansson, som kämpar vidare i H21 klassen. Trea blev Björn Ljunggren.

Även i D21 var det en veteran som visade framfötterna. Elisabet Enmark, Gävle OK, var 52 sekunder snabbare än Jenny Johansson från Valbo AIF. Trea blev Lena Bernhardsson.

I D17-20 segrade Moa Karlsson, OK Hammaren och i D17-20 gick segern till Jakob Sjöber,g Gävle OK. Bland de yngsta blev det OK Hammaren i topp. Iris Wikström segrade i D10 och Ludvig Ljunggren toppade i H10.

Karl Olof Borg/Läsartext