Bortdömt mål, lobbmål och blixtmål – det knäckte Brynäs i SM-semifinalen: "Det är helt horribelt"

Luleå gick nu vidare med 3–0 i matcher, efter 4–3 i Gävle och sedan 3–2 och nu alltså 6–2.

– Vi har haft både upp och nedgång, men jag är stolt över den säsong vi gjort. Även om det känns tungt just nu.

– Vi kom ut i den andra perioden och tog över matchen, men hade inte domsluten med oss, sa Agnes Åker i C More.

Luleå fick ett tidigt 1–0 redan i det första friläget efter mindre än två minuter – och så fortsatte det. Med skillnaden att Agnes Åker i Brynäsmålet växte ut i storspel.

Hon såg till att lura Petra Nieminen på mål vid två frilägen och var den som gjorde att Brynäs var kvar i matchen.

Det behövdes. Luleå vann skotten i den första perioden med hela 20–4.

Brynäs hade behövt ett mål – och det måste man kanske begära nära skyttedrottningen Lara Stalder kommer fri vid ställningen 0–1. Men tidigare Brynäsmålvakten Sara Grahn stängde till.

Agnes Åker fortsatte att storspel i Brynäsmålet, men direkt efter en tekning fick hon ett skott i masken och signalerade till domarna. Men ingen avblåsning kom, utan istället blixtrade Luleå till igen – och gjorde mål.

2–0 – och stora Brynäsprotester, från både Åker och från coachen Henrik Glaas, ja från alla.

– Jag märkte att något lossnade i hjälmen och ropade och signalerade åt domaren som uppfattade det – men valde ändå inte att blåsa av spelet. Varför, det vet jag inte, sa Agnes Åker i C More.

Brynäs chans att komma in i matchen dök upp i början av den andra perioden, där man fick ett power play där man fick tryck – och direkt efter den fick Lara Stalder pucken att ligga och dallra bakom Sara Grahn.

Den frekvensen jämnade ut spelet – och efter halva perioden fick Michela Cava möjligheten och stack på högerkanten, och sköt nu perfekt och reducerade till 1–2.

Och pang! Ett skott från blå linjen som Emma Murén styrde in bara minuten senare.

Men...målet godkändes inte – och orsaken var hög klubba.

Ett nytt mål som inte godkändes för Brynäs alltså, precis som det var på lördagskvällen.

– Det var helt horribelt. Vi har tittat på reprisen i pausen och klubban är under ribban, sa coachen Henrik Glaas i C More.

Upprört i Brynäs igen, som verkligen inte hade domsluten med sig i den här semifinalserien.

Men energin hade man fått upp på rätt nivå i alla fall – för kvitteringen kom. Och det var Georgina Farman som skickade in pucken och Cava skymde Grahn effektivt.

Då hade Brynäs plötsligt tagit över matchen – när blixten slog ned i Brynäsmålet. Hemmaspelaren Phoebe Staenz sköt, pucken tog på en Brynäsklubba och virvlade upp i luften i en hög båge över Agnes Åker som inte varken såg eller fattade nånting.

Turligt.

Och det här var också stentufft för Brynäs – för det dröjde bara sju (!) sekunder in i den tredje perioden innan Luleå gjorde 4–2 genom Petra Nieminen. Och Nieminen var inte klar – utan gjorde sju minuter senare sitt tredje mål genom att sätta 5–2-pucken.

Brynäs sista halmstrå i slutspelet var att man fick spela fem mot tre i en och en halv minut – men något mål blev det inte.

Istället ett Luleåmål i en övergiven bur när Brynäs valde att chansa – innan Agnes Åker fick avsluta säsongen med att rädda en straff från Michelle Karvinen.

FAKTA/SM-semifinal 3, damer

Luleå HF–Brynäs IF 6–2 (2–0, 1–2, 3–0)

Första perioden: 1–0 (1.46) Michelle Karvinen (Nicoline Jensen), 2–0 (15.40) Petra Nieminen (Michelle Karvinen, Nicoline Jensen).

Andra perioden: 2–1 (10.22) Michela Cava (Erika Grahm), 2–2 (16.10) Georgina Farman (Denisa Krizova, Michela Cava), 3–2 (16.58) Phoebe Staenz (Linn Peterson, Emma Nordin).

Tredje perioden: 4–2 (00.07) Petra Nieminen (Michelle Karvinen), 5–2 (7.35) Petra Nieminen (Michelle Karvinen, Emma Nordin), 6–2 (18.28) Noora Tulus, i tom Brynäsbur.

Skott: 41–28 (20–4, 10–12, 11–12)

Utvisningar, Luleå: 3x2 min. Brynäs: 2x2 min.

Domare: Maria Furberg och Filip Bohm.

Publik: 645.

* Luleå vidare till SM-final efter 3–0 i matcher.