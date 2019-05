124 kvadratmeter stort hus i Årsunda sålt för 1 500 000 kronor

Betygsskalan:

- = Nej, nej, nej.

+ = Snark!

++ = Duger.

+++ = Bra.

++++ = Spännande!

+++++ = Kanonbokning!

Ingrosso och Sandman

Lördag 18 maj

Beskrivning: Förra årets mellovinnare Benjamin Ingrosso och Netflix-aktuelle tvåan i samma tävling, Felix Sandman, inleder konsertsommaren på Furuvik med ett stopp på de två vännernas gemensamma turné.

Betyg: ++

"Det vore lite hårt att säga att den här duon är som Samir & Viktor – de är trots att lite mer än bara "hoppa och studsa runt"-artister och gör mognare pop som folk äldre än 20 kan uppskatta. Men den här konserten blir långt ifrån störst av allt i sommar. Besökte Gävle nyligen."

The Sounds

Lördag 25 maj

Beskrivning: Rockbandet The Sounds med Maja Ivarsson i spetsen och hits som "Living in America" och "Hit me" gör äntligen en Sverigerunda.

Betyg: +++++

"Vi behöver inte vänta långt in på sommaren innan Furuviks bästa bokning för säsongen ställer sig på stora scenen. Anledningen till att The Sounds är den hetaste är dock att vi väntat länge på att se dem i våra trakter."

Mares och Victor Leksell

Lördag 1 juni

Beskrivning: Energiska Uppsala-indiebandet Mares och hajpade rapparen Victor Leksell delar scenen den här kvällen, den sistnämnde har hittills bara släppt tre låtar på Spotify.

Betyg: +++

"Den här kvällen blir publikfrieri för den yngre skaran. En snäppet mer spännande pop-kombo än Ingrosso och Sandman exempelvis, Mares och Leksell har inte hunnit bli lika uttjatat som mycket annat som står på Furuviksscenen i sommar. Blir det en solig kväll sitter nog deras linneskjortlätta pop bra."

Tjuvjakt

Lördag 8 juni

Beskrivning: Hip hop-kollektivet från Lidingö dyker upp titt som tätt här i trakterna, så också i sommar.

Betyg: +

"Tjuvjakt ses numer som ett säkert kort för att dra acceptabla mängder publik till arrangörer vars ända parameter är just den; att locka publik. Det gör att de dyker upp ofta, så pass att det nästan börjar bli Panetoz-varning. Tröttsamt och ospännande – och så är de också som ett lite plattare Movits!"

Hoffmaestro

Lördag 15 juni

Beskrivning: Hoffmaestro är veteraner i gamet nu, genombrottet kom redan 2006. Spelar "skankatronisk punkadelica".

Betyg: ++

"Det lär inte bli en tråkig spelning. Det blir det egentligen aldrig när det gäller Hoffmaestro, då de alltid kan få sin publik att stampa takten så att ölen/vattnet i plastglasen mestadels hamnar på backen och kläderna. Men kom igen nu, de lever FORTFARANDE på "Highway man" från genombrottsåret och det var dags att gå vidare för längesen."

Arne Alligator

Fredag 21 juni

Beskrivning: Karaktären "Arne Alligator" förgyller midsommarafton för de minsta i parken. Med 40 miljoner visningar på Youtube är han ett namn i hela Norden.

Betyg: ++++

"Jag vet ärligt talat inte mycket om Arne men han ser snäll ut och efteråt "får alla barnen krama Arne och en Arne Alligator-stämpel på handen". Det tycker jag låter kanon."

Di Leva tolkar Bowie

Fredag 5 juli

Beskrivning: Gävles egen Di Leva kommer tillbaka till hemtrakten med sin Bowie-hyllningsshow "Changes" som visats på Hamburger börs i Stockholm bland annat.

Betyg: ++++

"Di Leva är absolut en uttjatad bokning i Gävletrakten också, precis som mycket annat i den här listan. På det här sättet dock, med Bowie-tolkningar, blir det onekligen något annat. En chans man borde ta om man inte redan gjort det."

Peter Jöback

Lördag 6 juli

Beskrivning: Musikalstjärnan Jöback kommer med sitt första originalalbum på elva år i bagaget, "Humanology".

Betyg: +++

"Det är inte helt vanligt att Jöback gör den här typen av parkspelning så på så sätt känns den här bokningen mer exklusiv än många andra på listan. Kan säkert vara en oväntat stark publikdragare också, bland den mognare publiken som inte stirrar sig blind på siffror på streamingtjänster. Kan lika gärna bli sommarens flopp. Svårbedömd."

Whitesnake

Onsdag 10 juli

Beskrivning: Here we go again med pudelrockarna Whitesnake som kommer tillbaka till Furuvik. Senaste besöket var 2016.

Betyg: +++

"Lär locka rejält med publik men inte några 17 000 som sångaren David Coverdale hävdade att de spelade inför i Furuvik i en TT-intervju nyligen, rekordet i parken är 2 000 personer lägre än så och innehas av Tomas Ledin. Har man redan sett Whitesnake kan man kanske se Toto på Gasklockorna 18 juni istället, eller D-A-D i höst på samma ställe. Ett extra plus för välbehövlig internationell glans."

Molly Sandén och Peg Parnevik

Fredag 12 juli

Beskrivning: Både Molly Sandén och Peg Parnevik kommer från ett starkt 2018, där den förstnämnda haft hits som "Större" och "Sand" och den sistnämnda "Loafers". Sandén är dessutom aktuell med låten "Rosa himmel" från Netflix-serien "Störst av allt".

Betyg: +++

"Det dröjer alltså till 12 juli innan första kvällen med en rakt igenom kvinnlig lineup inträffar. Det är i vanlig ordning svagt av Furuvik, som inte heller denna sommar är ens i närheten av att ha bokat jämställt. Molly och Peg samma kväll måste vara något slags rekord."

Norlie & KKV

Lördag 13 juli

Beskrivning: Popduon har skördat stora framgångar ända sedan genombrottet 2011, bland annat med superhiten "Ingen annan rör mig som du" och ett pärlband med andra.

Betyg: +

"Snark. Är det varannan vecka de är i Gävle varje sommar? Känns så!"

Ulf Lundell

Fredag 19 juli

Beskrivning: En stor bokning såklart som är aktuell med ny roman och för att kontroversiellt nog ha åtalats för rattfylla nyligen.

Betyg: +++

"Blir sannolikt en av sommarens stora publikdragare. Sommar-rekorden brukar ofta sättas på de konserter som lockar en lite äldre och parkvan publik. Hade i princip varit tjänstefel om inte Furuvik var ett av stoppen på hans Sverigeturné."

Miriam Bryant

Lördag 20 juli

Beskrivning: Miriam Bryant från Göteborg har med hits som "Allt jag behöver" och "Black car" etablerat sig som en artist som kan fånga både en äldre och yngre publik.

Betyg: +++

"Miriam Bryant är svår att tycka illa om. Stark röst, starka låtar och stor personlighet. Det är definitivt en bokning vi sett förr men också en man helst inte är utan."

Sarah Dawn Finer

Fredag 26 juli

Beskrivning: Sarah Dawn Finer har genom både Melodifestivalen och Så ska det låta och tack vare en ordentlig pipa och mycket humor roffat åt sig omdömet "folkkär".

Betyg: ++++

"Sarah Dawn Finer förtjänar onekligen folkkär-betyget. Henne har vi gästrikar eller nordupplänningar dessutom inte sett på scen så ofta på det här traditionella viset. Älskvärd. Det känns konstigt att säga detta om någon som syns i tv-rutan ute i stugorna vecka efter vecka – men i det här sällskapet sticker hon ut som en av de mer spännande bokningarna."

Samir & Viktor

Lördag 27 juli

Beskrivning: Samir Badran och Viktor Frisk har "shufflat" in sig i hjärtan hos den yngre publiken. Till många föräldrars förtret.

Betyg: -

"Inte igen. Furuvik har de förärat med besök 2016, 2017, 2018 och snart alltså även 2019. Det räcker som förklaring till varför det inte känns det minsta hett med duon. Räkna med att de dyker upp även på Stadsfesten sen också."

Jill Johnson

Fredag 2 augusti

Beskrivning: Sveriges countrydrottning.

Betyg: +++

"En liten gäspning, då hon gör omkring tre spelningar i Gästrikland varje år, men hennes stora och trogna fanskara kommer att vara lika taggade som alltid. I Furuvik känns alltid country rätt."

Markoolio

Lördag 3 augusti

Beskrivning: Sveriges förste läktarsångskrivare och en partylåtmaskin i Uggla-klass.

Betyg: ++

"Markoolio är inte en ovan Furuviksbesökare han heller och körde på invigningskvällen för två år sedan. Går numer hem i fler läger än det pubertala då många av hans fans vuxit upp (men kanske inte mognat). Lär säkert bli skoj."

Movits!

Fredag 9 augusti

Beskrivning: Hip hop/streetswing/äppelknyckarjazz-grupp från Luleå.

Betyg: ++

"Det råder inte brist på svenska hip hop-grupper från inte så värst utsatta områden i Furuvik i sommar. Movits! brukar kunna innebära drag dock."

Miss Li

Lördag 17 augusti

Beskrivning: Artisten från Borlänge som slog igenom 2006 med låten "Oh boy" kommer tillbaka till Furuvik.

Betyg: +++

"Miss Li är aldrig en tråkig bokning – men absolut inget som får en att häpna heller. Har med åren samlat ihop till en imponerande låtskatt att plocka diamanter ur."