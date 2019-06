154 kvadratmeter stort hus i Valbo sålt för 3 600 000 kronor

Våren 2009 sändes programmet Söndagsparty direkt från New York med programledarduon Filip Hammar och Fredrik Wikingson. Inför programserien hade Filip Hammar skaffat licens som amerikansk vigselförrättare och skulle viga par på scenen.

Se TV-klippet från Dplay där Filip Hammar viger Johan och Linda från Sandviken:

Tusentals giftaslystna visade intresse. Namnen på paren skrevs på lappar och lades i en låda.

Under premiäravsnittet drog Filip Hammar en lapp och läste: "Johan och Linda från Sandviken".

Inte ett öga var torrt när Linda en vecka senare leddes av Fredrik Wikingson till scenen medan döttrarna strödde blomblad framför deras fötter. Johan i sin tur hade den då sexårige sonen Felix som bestman.

Filip Hammar förrättade vigseln och avslutade med orden "You can kiss the bride". Sedan väntade sång av Björn Skifs och bubbel serverat av Färjan-Håkan.

Linda och Johan hade vänner i USA och de satt förstås bland publiken. Hemma i Sverige hade släktingarna samlats till en bröllopsfest i en studio där de kunde följa vigseln live tillsammans.

Johan minns att både han och Linda inför avresan var oroliga för att Filip och Fredrik skulle försöka spexa till ceremonin.

– Sådana förslag kom också från producenten, men vi sa att det där hoppar vi nog över, berättar han.

Istället blev det en värdig och vacker ceremoni med bland annat Thorsten Flinck som läste upp de första raderna ur Cecilia Vennerstens sång "Det vackraste".

– Jag tyckte Filip och Fredrik skötte det snyggt och seriöst, säger Linda Nordvall.

På den här tiden bodde Johan och Linda med sina barn i Årsunda. Nu tio år senare har de återvänt till Sandviken där Johan är uppvuxen. Linda däremot är från Valbo.

Flickorna har blivit vuxna och hunnit fylla 21 och 18 år. Sonen är 16 år och spelar fotboll i Årsunda IF.

Linda jobbar i en skobutik i centrala Sandviken och Johan jobbar ännu för stålkoncernen Sandvik.

– Men numera har jag ett annat jobb inom företaget, säger han.

Johan och Linda blev tillsammans år 1995. Fem år senare förlovade de sig och ytterligare nio år senare ringde alltså bröllopsklockorna på en scen i New York.

Med andra ord har de varit ett par i nästan 25 år.

Fortfarande har de samma varma känslor för varandra. Ja, både Linda och Johan säger att de är ännu mer kära i dag än när de träffades och när de gifte sig.

– Vi har ungefär samma intressen och trivs ihop. Det gäller också att tänka till och vara ödmjuk mot varandra, säger Johan.

För ett par år sedan blev det ett kärt återseende med Filip Hammar och Fredrik Wikingson i Stockholm. Johan och Linda satt på första raden i publiken när programmet Breaking News sändes.

– Det var riktigt kul att träffa och prata med dem igen. Filip frågade bland annat hur det gått för oss sedan giftermålet.