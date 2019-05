50-åring ny ägare till fastigheten på Säbyggebyvägen 155 i Ockelbo – 600 000 kronor blev priset

Sandviken är den näst minsta fristadskommunen i hela Sverige, sett till folkmängd.

Stor heder åt de politiker som vågar satsa på denna viktiga symbol för demokrati och yttrandefrihet.

Att ta emot en förföljd konstnär är blott en spott i Sandviksfjärden. Det finns oräkneliga skapande människor i världen som skulle behöva skydd undan hårdföra regimer.

Men det är en viktig symbol. En kommun som satsar tid, pengar och engagemang på att ta emot en fristadskonstnär visar handfast att man står för öppenhet och mänskliga rättigheter.

Att ta emot en förföljd konstnär är blott en spott i Sandviksfjärden. Men det är en viktig symbol.

Nu har Sandvikens första fristadskonstnär tackat för sig och flyttat till storstan.

Mikhail Borzykin och hans sambo flyttade från Sandviken till Tyresö för ungefär en vecka sedan. De har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och känner att storstockholm är en bättre utgångspunkt för den framtid som nu kan börja. Där finns ryskspråkiga vänner och likasinnade musiker, berättar Mikhail Borzykin.

Det var en unik chans att komma bort från de krigshetsande psykopater som jag träffade ofta i Ryssland.

Sandviken var en bjärt kontrast till mångmiljonstaden St:Petersburg som de kom ifrån. Ett riktigt andningshål.

– Det var en unik chans att komma bort från de krigshetsande psykopater som jag träffade ofta i Ryssland. Både myndighetspersoner som ville stoppa all politisk aktion vi arrangerade på gatorna, och vanligt folk som var influerade av deras propaganda. Jag blir mentalt utmattad av sådana människor, säger Mikhail Borzykin på engelska.

Han är musiker och skribent. Han har skrivit några sånger under tiden i Sverige och publicerat dem på nätet. Mycket energi har gått åt till att förstå det nya hemlandet. Det har varit som att gå i första klass igen, säger han.

I Ryssland kan han inte bo förrän Putin är död, eller i alla fall försvunnit från makten. Först då kan hoppet återvända, menar han.

– Jag håller ett öga på vad som händer i Ryssland. Det är smärtsamt. Jag kommer förmodligen att skriva artiklar och publicera dem i Ryssland när mina åsikter verkligen behövs. Jag ser fram emot vad som väntar i framtiden, säger Mikhail Borzykin.

Vi kan alltså inte ställa krav på att en fristadskonstnär ska motprestera genom utställningar/föreställningar/konserter. Men önska kostar ingenting.

Han kan väl inte sägas ha gjort så start avtryck i Sandviken. Tre gånger har han framträtt offentligt.

Båda Gävles fristadskonstnärer har varit mer extroverta. Den nuvarande, Seywan Saedian, har hunnit med lika många utställningar på ett drygt halvår.

Nu är ett fristadsåtagande inte till för att kommunens medborgare ska berikas. Vitsen är endast att dela med oss av den svenska tryggheten.

Vi kan alltså inte ställa krav på att en fristadskonstnär ska motprestera genom utställningar/föreställningar/konserter. Men önska kostar ingenting.

Glöm inte heller att vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj var fristadsförfattare i Göteborg. Hon ska knappt ha lämnat sin bostad där, utan använde sin fristadstid till att arbeta i fred.

Några år senare fick hon nobelpriset i litteratur. Således kan Göteborg ta åt sig lite ära för att hennes viktiga dokument finns. Som till exempel den fruktansvärda boken "Bön för Tjernobyl", om Tjernobylkatastrofens människor.

(En bok som för övrigt starkt rekommenderas inför tittningen på den nya lovande HBO-serien ”Chernobyl”, vars kusligt realistiska premiäravsnitt släpptes i tisdags. Johan Renck regisserar och våran Stellan Skarsgård har en bärande roll.)

Nu startar Sandviken sitt arbete med att hitta nästa fristadskonstnär. - Det ska komma en ny, det är alldeles givet. Men vilken slags fristadskonstnär vi ska ha är inte klart. Det kanske vore lite roligt med en författare, kanske en kvinna, säger Eva Norrbelius Coleman.

Hon är bibliotekarie och Sandvikens fristadskoordinator.

Arbetet med att ta fram önskemål inför nästa fristad börjar troligen efter sommaren. Sedan gör den internationella organisationen ICORN en matchning utifrån ansökande konstnärers önskemål.

Det kostar kommunen kring 300 000 kronor per år att ha en fristadskonstnär. Där ingår ett stipendium om 11 000 kronor per månad till vederbörande, plus boende och kostnader för administrationen.

FAKTA/ Svenska fristäder

Det finns 24 fristäder i Sverige som är medlemmar i den internationella organisationen ICORN. Mest kommuner men även några regioner.

”Fristadskonstnärer är ett brett begrepp som innefattar journalister, konstnärer, poeter, skribenter, författare, bloggare, musiker, skådespelare, fotografer.” enligt hemsidan.

Rikets minsta fristadskommun är Sigtuna, med blott 9 400 invånare.

Källa: Myndigheten Kulturrådet