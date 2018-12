BoKlok utökar antalet lägenheter i Hemlingby – beräknad inflyttning våren 2020

Sedan tidigare har BoKlok byggt närmare 40 lägenheter i södra Hemlingby där de som köpt in sig kommer att flytta in under 2019. Tidigare i veckan lyftes även husmodulerna på plats i det nya bostadsområdet Lindbacka där 18 radhus byggs upp.

Nu väljer BoKlok att ytterligare satsa på området då de planerar för 33 nya hem i området.

– Det blir som en enhet de här två projekten, säger BoKloks projektledare Jonas Olsson.

Samtliga lägenheter kommer att vara bostadsrätter och fördelas genom en offentlig turordningsdragning. En turordningslista kommer att upprättas och kunde får välja bostad utifrån placering i ordningen.

Ett exakt datum för när inflyttning kan ske är inte satt men troligen ett år efter säljstart.

– Det tar väl cirka ett år så då blir det inflyttning våren 2020, säger Jonas Olsson.