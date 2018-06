Elina snickrade altanen med plats för soffhäng och bubbelbad: "Vi kallar den för vårt lilla Högbo"

När Elina Brynk var tio år tapetserade hon om flickrummet själv. Under uppväxten var hon alltid med när föräldrarna renoverade och hon glömmer aldrig rymdfarkosten som pappa byggde av gamla lastpallar som hon och brodern lekte med jämt. Nu har hon blivit med eget hus. För två år sedan köpte hon och Joel ett radhus i Stigslund och förra sommaren byggde hon en altan som heter duga. 50 kvadratmeter golvyta under bar himmel, en upphöjd del med infällda lampor och märkvärdigt långa brädor lagda i ett stilrent, avdelande mönster.

– Altanen blev jättebra. Jag tycker om att bygga när jag inte behöver stressa och kan ta det i min takt. Häromdagen kom några kompisar hit med jordgubbar och ville bada. Vi brukar kalla altanen för vårt lilla Högbo.

Elina har jobbat som målare och tapetserare i flera år men snickra gör hon mest på hemmaplan. Hela staketet med längsgående ribbor i olika bredd är Elinas skapelse. Liksom spaljen av spillvirke och armeringsjärn. Där klättrar dock ingen växt, det är inte så viktigt, det är konstruktionen som är det roliga.

Där altanen slutar står en friggebod som den tidigare ägaren förvarade gräsklipparen i. Det tyckte Elina var slöseri med utrymme och inredde friggeboden som ett gästhus. Hon har tapetserat med ängsblommor på grå botten och vid sängen står en signalgul sekretär.

– Den kommer från min mormor, men det är jag som har målat den gul. Den har varit mitt skrivbord när jag har studerat.

Hon och Joel blev ett par för tre år sedan. När de pratade om att flytta ihop var tanken att köpa en lägenhet. Men ett litet radhus blev till salu i samma veva och Elina som växte upp i Stigslund blev nyfiken. Det ser ganska litet ut på framsidan men när man kommer in växer huset med öppna rum åt flera håll. De kände att det kunde vara något för dem och nu är de glada att de vågade.

– Jag tycker också om att köket ligger så öppet. Laga mat är inte alls min grej, det ska Joel ha ”kredd” för, men ibland måste man ju och då är det mycket roligare att kunna ha kontakt med folk. Nu kan jag stå i köket och samtidigt prata med våra gäster.

Närmast köket finns en matrumsdel med matbord och stolar och mitt emot en musikhörna med fåtölj, stereo och Elinas vinylskivor. Just nu spelar hon mest Johnny Cash och David Bowie. På väggen hänger en trasig gitarr.

– Det var på en fest som en kompis till Joel råkade sätta sig på den, men jag tycker att den är fin att ha på väggen ändå.

Elina har målat och tapetserat där det behövdes. I sovrummet valde hon en grå tapet med en textil känsla. I hörnet står en nätt och blommig stol. Den kommer också från mormor. Hon hade tjatat länge innan hon fick ta hem den och nu lyser den upp hela sovrummet. Det inglasade uterummet hade den tidigare ägaren integrerat och gjort till ett vardagsrum. Därifrån fortsätter golvet rakt ut till den nya altanen. Den som Elina har byggt i vinkel med etage, stor som ett helt dansgolv.

Hon har använt brädornas fulla längd och placerat dem i ett mönster, med en mittendel som bryter av och delar in altanen i två rum. De längsta brädorna är nästan fem meter. Den nedre avsatsen har infällda lampor som lyser upp vägen till gäststugan. Hon skojar om att på kvällarna ser det ut som en landningsbana. När altanen var färdigbyggd kom Joel hem och hade köpt en bubbelpool. Lite ont i hjärtat gjorde det när Elina måste såga upp ett hål i sin nysnickrade altan. Men i dag är hon glad åt poolen. Sent på kvällarna brukar de bada under den stjärnklara himlen.

– Vi har badat hela vintern också. Det är jättemysigt att krypa ner i 40-gradigt vatten när det är snö och kallt. Våra kompisar kommer ofta hit och badar.

Sommarens byggprojekt ska bli ett nytt utekök och Elina har många idéer, bland annat om en stängd förvaring. Men eftersom det handlar om matlagning är Joel engagerad från början.

– Han säger att det blir min uppgift att tillsätta kärlek, plirar Elina.

Elina Brynk

Sambo: Joel Rosengren

Husdjur: Otto och Ejja, Yorkshire terrier-hundar

Gör: Hon är målare och jobbar på Colorama, han i herrbutiken Brixx

Bor: Enplansradhus i Stigslund, 110 kvadratmeter bostad, 50 kvadratmeter altan av plankor på 4,80 samt 2,95 meter, målad i skimmergrå lasyr.

Altanbygget: Hela den nya altanen med upphöjd del och en egen plattform utanför gäststugan har Elina byggt själv. Den gamla altanen under köksfönstret hjälpte Joel och hans vänner till att bygga.