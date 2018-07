Jenny och Henrik har sommarstuga hemma i villaträdgården – och Darth Vader vaktar biosalongen i källaren

Huset som då stått tomt ett tag var mörkt och rymde flera små lägenheter, så redan innan flytten bestämde Jenny och Henrik hur de vill ha det. Luftigt kan vara nyckelordet. Huset målades vitt och det är öppen planlösning med få dörrar.

– Det är skönt att ha lite svängrum, säger Jenny.

De tog hjälp av en arkitekt för att få till en utbyggnad som harmoniserade med det redan befintliga bostadshuset. Stilen i huset känns sammanhållen och stilren. Mot trädgården är det stora skjutdörrar och nu när det är sommar ökar de sin boyta. Flera olika sittplatser finns och erbjuder sol och skugga vid olika tidpunkter. Jenny pekar på frukosthörnan där de börjar dagen.

De hämtar inspiration till hemmet från sina resor, köper en del på loppis och fixar till. Jenny har många idéer och Henrik fixar det praktiska med att bygga.

Jenny ville ha ett växthus – ett glashus – i trädgården, men inte för att odla i, bara för att vara i, koppla av eller umgås med vänner. De hade planer på att beställa ett vanligt växthus, men så slutade det med att Henrik byggde det själv.

Nu står det där, på ett trädäck i bortre änden av trädgården, ett glashus med skjutdörrar, inrett med mjuka sittplatser. Intill finns ett utekök med grill och en bubbelpool. Här brukar de bland annat baka tunnbröd. Parasollet av strå förstärker känslan av sommar, semester och avkoppling.

– Vi har sommarstugan hemma, säger Jenny och Henrik.

Det är ljust, härligt, luftigt och öppet. Nere i källaren har Henrik annars sitt favorittillhåll, ett mörkt biorum med Star Wars-tema...

– Jag är inte riktigt lika frälst i källaren, säger Jenny.

Henrik har som Star Wars-fantast sedan barnsben samlat på sig mängder av prylar under åren. Nu har han äntligen utrymme att gå all in – redan i biofoajén finns en Dart Vader-mask med ljudeffekter.

– Jag kände att jag behöver den, säger Henrik om den.

Givetvis står det också en popcornmaskin – men nypoppade popcorn. Doften bidrar till känslan.

– När jag sitter härnere själv så tänker jag ofta åh, vad bra det här blev, säger Henrik som tydligt myser när han får vara i sitt favorittillhåll och sjunker ner i sin favoritfåtölj, till vänster på "andra raden" bakom soffan.

När de flyttade in hade huset en helt oinredd källare varav en del gjordes till tvättstuga. Resten av källaren var nedgången och sunkig.

– Det här var det äckligaste rummet och Jenny sa att jag fick göra vad jag ville med det, säger Henrik och han visste precis vad det skulle kunna bli.

Även i sitt förra hus hade Jenny och Henrik ett filmrum, och ett källarrum utan fönster hade perfekta förutsättningar.

Han kliver genom draperiet in i salongen och biokänslan är total. Platåer med lysande ledlister längs golvet, stora härliga fåtöljer och en 104-tums filmduk som flankeras av två figurer: Dart Vader och en Stormtrooper. Längs ena väggen sitter en fototapet över den fiktiva staden Coruscant.

Från början var det ett vanligt filmrum familjen tänkte sig, men eftersom Henrik hade så mycket som hade med Star Wars att göra så var temat givet. Att samla allt på ett och samma ställe är effektfullt.

Överallt i rummet finns detaljer att fästa blicken på, filmaffischer och ett glasskåp med diverse figurer.

Henrik såg framför sig ett rum med biostolar, men det blev istället en soffa och två fåtöljer. Och visst blev det bra. Hunden Doris ligger gärna mellan dem i soffan när de ser på film.

Om Henrik får välja så blir det action eller science fiction, Jenny ser hellre något romantiskt...

– Det här är ett levande projekt så det tillkommer och försvinner saker hela tiden, säger Henrik och trycker på knappen som sätter igång Darth Vaders andning...

