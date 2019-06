Johnny och Lina byggde om dubbelgaraget till partyrum med semesterkänsla: "Bilarna fick ändå inte plats"

Vid första anblicken ser det ut som ett vanligt garage. Men tittar man närmare ser man att garageportarna ersatts av stora fönsterpartier.

Invändigt har det tidigare dubbelgaraget byggts om till hemmets kanske allra finaste rum. Ett vardagsrum i kolonial stil med gamla trämöbler blandande med loppisfynd och minnen från resor.

Semesterkänslan infinner sig direkt när man kliver in genom skjutdörrarna – det är nästan som att vara utomlands. Musik spelar i bakgrunden och Lina har dukat upp med fika och rabarbersaft i fina glas.

– Jag ville att det skulle vara ett rum där det är trevligt att vara och som man gärna vill bjuda in folk till, berättar hon.

Det var för två år sedan som de fick idén att använda det stora dubbelgaraget till något annat än bara samlingsplats för gamla prylar.

– Det var så överfullt med grejer att bilarna ändå inte fick plats här inne och mycket var sånt vi inte ens använde, berättar Lina.

Garaget hade dessutom tomtens bästa solläge med altan och grillplats intill och nu ville man även invändigt göra om det till en plats där man kan umgås med vänner och familj.

– Ärligt talat var jag först lite tveksam, jag tänkte att vi behövde förvaringen. Men resultatet blev ju väldigt bra, säger Johnny som med sin snickarbakgrund var den som gjorde mycket av byggandet.

Garageportarna togs bort, innertaket höjdes och nytt golv lades in. Stora glasdörrar sattes in även på långsidorna för att öppna upp rummet mot både huset och uteplatsen utanför.

– Tanken från början vara att göra det mycket enklare med oisolerade väggar och med betonggolvet kvar. Men när vi ändå gjorde det valde vi att göra det ordentligt, säger Johnny.

Förra våren – lagom till Johnnys son Davids student – stod partyrummet klart och de kunde hålla festen där. Rummet har sedan använts för såväl middagar, födelsedagsfiranden och som en plats för familjens tonåringar att hänga med sina kompisar.

Det är så välisolerat att man i princip kan nyttja det året om.

– Vi har haft födelsedagskalas här i februari och det gick jättebra. Det finns ingen uppvärmning men vi har en värmefläkt som vi kan dra igång vid behov, säger Lina.

Det finns också ett kylskåp med plats för mat och dryck, en gammal hyvelbänk som man kan duka upp bufféer på och grillen står precis utanför.

– Nästa steg är att bygga altan även på uppfarten här utanför och sätta in en ny altandörr in i vardagsrummet så att man lätt kan gå in och ut.

Men saknar ni aldrig det gamla garaget?

– Nej, det var egentligen inget bra garage eftersom det stod längst in på tomten. Men visst kan vi sakna plats exempelvis snöslungan. Men i så fall kanske vi bygger en carport eller något liknande lite närmare infarten, säger Lina.

De har inte räknat så noga men gissar att bygget totalt gick på omkring 100 000 kronor. Väl investerade pengar, tycker Johnny och Lina.

– Man säger att ett garage höjer värdet på huset men det här ökar verkligen vår livskvalitet. Och skulle vi sälja någon dag tror jag säker att det finna andra som också uppskattar det.

Här bor familjen Larsson Bergroth

Vi är: Johnny Larsson, 49, gruppchef på Gavle Drift & Service, Lina Bergroth, 38, inredare på egna företaget Kvadrat Interiör, David Larsson, 20, butiksbiträde på Colabitoil, Klara Larsson, 16, som går i gymnasiet och Penny Larsson Bergroth, 7 år som börjar första klass i höst.

Vi bor: I 50-talsvilla i Valbo där garaget förvandlats till festligt uterum.

