Killarna som inrett Söders nya uteliv – med specialgjorda möbler i svensk alm: "Blir taggad när folk inte tror på en"

De fann varandra genom hockeyn och blev klasskompisar i gymnasiet. På Borgis läste de ekonomi och juridik men började sommarjobba som snickare. De gillade att skapa med händerna och efter studenten fick de jobb på en byggfirma med att bygga sommarstugor. De började prata om att det vore roligt att starta eget och bestämde sig för att testa.

Kristoffer Hedberg och Dennis Andersson startade sin snickarverkstad för ett år sedan. Då var de 19 år, bodde fortfarande hemma och började i Kristoffers föräldrars garage. De fick också vara hos Dennis morfar i Fliskär. Ett år senare har de gjort inredning till nya restaurangen Söderbacken och ombyggda Bodins bageri på Söder. Deras verkstad ligger på Näringen, vägg i vägg med en takfirma som de samarbetar med.

– Det känns jättebra. Vi flyttade hit för bara två veckor sedan. Pappa började bli less på att ha oss i garaget, ler Kristoffer.

De håller precis på att montera ihop tjocka bitar av alm med barken kvar på kanterna. En privatperson har beställt personliga bord till sitt hem. På några lastpallar ligger en stor skiva av valnöt som ska bli ett matbord och längs väggen står en rad med långa, kraftiga plankor.

– Vi har precis hämtat ett ton alm från Skåne. Svensk alm är både tålig och vacker och vi har jobbat mycket med den. Almen till Bodins hade vi köpt i Älvkarleby. Tyvärr har träslaget blivit svårt att få tag i, det har blivit hotat av almsjuka, säger Kristoffer.

Vi går närmare träet och tittar på naturens mönster av årsringar och partier i olika toner. Barken sticker ut från kanterna som en knölig mattfrans eller konstnärlig dekor. Kristoffer pekar på ett litet urgröpt märke i ytan, spåret efter en insekt.

– Almen är fantastisk att bygga av men en del sågverk vågar inte hantera den av rädsla för att få smittan, därför gör många flis av den istället för brädor.

Den största mot väggen är närmare en meter bred. Vi försöker räkna årsringarna och kommer överens om att den är minst hundra år. Nu ska träet bli inredning men exakt vad vet de inte än.

Att bygga sommarstugor blev en bra lärlingsperiod. Nu arbetar de hårt med långa dagar och semester har de inte ens tänkt på.

– Man blir taggad när folk inte tror på en, av att vara underdogs. Många har sagt ”inte kan väl ni, ni klarar bara småjobb”. Men nu har vi gjort stora jobb, säger Kristoffer.

Trots tunga material och maskiner har de klarat sig utan missöden. När ett specialtillverkat fönster föll ut och gick i tusen bitar var det den erfarne snickaren som hade anlitat dem som hade glömt att sätta fast fönstret.

– Man lär sig även av andras misstag, nu kommer vi aldrig att glömma ett fönster, ler Kristoffer.

Till Söderbacken byggde de stommen till bardisken som skulle kläs i guldfärgad plåt. De gjorde också en trappa och ett utdragbart diskmedelsskåp till baren.

Ibland får de föreslå formgivningen, men då är de noga med att bolla sina idéer så att beställaren blir nöjd. Till Bodins bageri tog de fram ett förslag med rustika träbänkar med höga ryggar, lite som känslan av en tågkupé från förr. Ena väggen fick en panel av cederträ och övriga väggar fick puts. Den lilla anrika brödbutiken blev totalt förvandlad.

– En äldre dam som kom in blev så chockad att hon måste gå ut och hämta andan. Det blev för mycket nytt att ta in. Men hon tyckte att det var fint och kom snart in igen, säger Kristoffer.

Nästa projekt är en totalrenovering av ett hus byggt 1857. Där blandar de gammalt och nytt genom att synliggöra det gamla timmerbjälklaget och tillverka möbler och inredning av alm.

Hur kommer ni på allt och hur får ni inspiration?

– Vi tittar på andra kaféer och hus och plockar vissa delar. Vi kollar även i tidningar och på TV, Husdrömmar är en favorit. Jag tror också att jag har ärvt lite efter mamma, hon har ritat hela vårt hus, säger Kristoffer.

Vad är det bästa med att snickra?

– Att man lär sig nytt hela tiden. I dag kom jag till exempel på att det blir bättre om man tar mindre lim, säger Dennis.

– Att få skapa något själv och göra något från grunden, det är väldigt roligt, säger Kristoffer.

Kristoffer Hedberg och Dennis Andersson, båda 20 år

Företag: Startade snickarföretaget Pexida för ett år sedan, har verkstad på Näringen i Gävle

Namnet: Betyder inget särskilt, vi gjorde en brainstorming, blandade ord och bokstäver och tyckte att det lät snyggt

Bakgrund: Spelade hockey ihop i Strömsbro, gick i samma klass på Borgis där de läste ekonomi och juridik, började sommarjobba åt byggfirmor och föll för hantverket

Snickarkunskaperna: Har lärt sig den praktiska vägen, jobbade först ett halvår åt ett byggföretag som byggde sommarstugor. Ekonomin och juridiken har vi också nytta av, det gör det enklare med alla papper.