Musiken du vill lyssna på i höst – fem låtar om att komma hem

Nils Palmeby tipsar om låtar om hemmet att lyssna till i höst- och vintermörkret.

Love - A House Is Not A Motel (1967)

Vad den här låten exakt handlar om är vanskligt att analysera. Men titeln är klockren i sammanhanget. För inte är ett hem ett motell? Det kan vi enas om. Texten till denna enastående psykedeliska poplåt från 1967 är speciell alltså:"By the time that I'm through singingThe bells from the schools of walls will be ringingMore confusions, blood transfusionsThe news today will be the movies for tomorrowAnd the water's turned to blood, and ifYou don't think soGo turn on your tub"

Dan Berglund - Johan och Johanna (1975)

Av någon anledning är den första svenska låten på tema "hem" som dyker upp i min skalle denna mästerliga proletärskildring från 1975. Dan Berglund berättar historien om det unga arbetarparet Johan och Johannas uppgång och fall. De finner varandra och resan går fort till en förortslägenhet. "Vi slår oss ner, vi tar banklån med detsamma. Skaffar fräna möbler och en stilig dubbelsäng". Andra hemmanära ting som nämns: "färg-tv och bokhylla, bil och tvättmaskin". Med blott nio textstycken lyckades Berglund sätta fingret på vardagen för många människor i sin samtid.

Incka - Apelsiner (1998)

Popdrottningen Incka från Göteborgs största framgång var "Apelsiner". Här likställer Incka hur en man "klämmer, känner om jag duger, glömmer nästan bort mig tills nån kompis råkar se mig när han lagar mat hos dig". På samma album hittar vi "Diskohofeber". Där ställs den grå vardagens disk och "måndagens frukost" som blir "fredagens lunch" gentemot ett svunnet förhållande, eller kamratskap. Sen har vi förstås låttiteln "I en etta eller tvåa eller hemma hos nån" som är desto mer erotisk än de tidigare. Gott om vardagsrealism och hemmareferenser i Inckas artistskap alltså.

CSNY - Our House (1970)

Crosby Stills Nash Youngs första album "Déjà Vu" (ofta gjord i fuskläder) innehåller hits som denna. Här har vi väl mysigheten i ett hem i kvadrat? Med strofer som: "come to me now and rest your head for just five minutes, everything is good" eller "staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long for me, only for me".

Twenty Sixty Six And Then - At My Home (1972)

Den här kultiga och hårt svängande västtyska progg-rockgruppen har med en låt om att "hemma är bäst" på sitt klassiska album "Reflections On The Future". Texten kan kort sammanfattas som att berättarrösten blickar tillbaka till ett vildsint liv ute på vägarna, men nu har insett att det är bäst därhemma. Vid brasan kan han också se att det är en lyx att ha ett hem då inte alla har det. Originalpressen till det här albumet ligger omkring 5 000 svenska kronor för övrigt.