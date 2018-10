Så ska vi inreda våra uterum för att få bättre gårdar i stan – spännande samarbete mellan Gavlegårdarna och arkitekter

Gavlegårdarna och Högskolan i Gävle deltar i ett större forsknings- och utvecklingsprojekt som heter Augmented Urbans/Attraktiva utemiljöer. Det handlar om att skapa bättre gemensamma gårdar i våra bostadsområden. Projektet leds av arkitekten och universitetslektorn Marita Wallhagen tillsammans med landskapsarkitekten Michael Bergman från Gavlegårdarna.

En del i arbetet är att hålla workshops med olika grupper för att få nya synpunkter och idéer. Både unga designelever och boende i Hemsta och Sätra kommer att bjudas in. En höstdag besökte en grupp arkitekter, representanter från Gavlegårdarna, forskare och andra experter inom arkitektur och natur två helt olika miljöer. Den ena var Biludden, ett skyddat naturområde med vild natur och vida stränder och den andra Nordost, ett miljonprogramsområde i stan, tätt bebyggt med stora hus och omringat av vägar.

– Tanken är att hämta inspiration från naturen och ta med oss den när vi planerar de boendes gårdar. Det är viktigt att känna på plats vad det är vi uppskattar i naturen. Vilka dofter, ljud och rörelser är det vi mår så bra av och hur kan vi få med oss de upplevelserna till stan?

Vi börjar med en promenad på Billudden och stannar i en glänta. En större folksamling går förbi och hejar när en känd röst ropar; ”Men vad gör ni?” Det är kronprinsessan Victoria som är ute på sin landskapsvandring och blir nyfiken när hon ser oss i skogen. Hon kommer fram och när Marita Wallhagen förklarar vad vi håller på med skiner kronprinsessan upp.

– Det låter ju jättebra, då har ni samma inställning som jag, att naturen är viktigt för människor. Lycka till med ert arbete, säger kronprinsessan och ställer villigt upp på fotografering innan hon vandrar vidare.

Vi som är kvar delas in i grupper om tre och tre och får frågor att prata om under formen ”walk and talk”. Frågorna är inte så enkla som de först ser ut. ”Vad är bra/dåligt och vackert/fult i naturen?” Någon säger direkt att det som är vackert behöver inte alltid vara bra och tvärtom. Varierat är ofta vackert tycker någon annan och får genast medhåll. Vi pratar vidare om att det finns en rätlinjig och kontrollerande trend inom trädgårdsarkitekturen som motarbetar allt det som naturen står för. Det som är organiskt och oförutsägbart. Vi går genom en tunnel av växtlighet och framför oss dyker det upp en öppning mellan skogen och havet. Som en port mellan det vilda, lummiga och det vidsträckta, öppna.

– Vilken vacker plats! säger flera när vi går genom öppningen.

– Men gyttjepölen är väl inte vacker?

– Det kan den vara, i sitt sammanhang, se bara på strandpiparen som vadar där borta.

Först såg jag inte ens gyttjepölen som breder ut sig närmast stranden. Nu tycker jag att den ger en snygg kontrast till allt det ljusa och lätta. Den höga vassen bildar rum av böljande väggar och en spillkråka trumpetar från träden. Marita Wallhagen ber oss fundera över en annan fråga. ”Kan en app i mobilen få fler människor att intressera sig för naturen?” Hon laddar ner ”plantsnap” och fotograferar ett blad på stranden. Mobilskärmen anger att det är en sorts tussilago, men omgiven av experter får vi veta att appens information är fel. Det är en annan sorts tussilago. Marita gör om försöket med en åkertistel men det blir inte helt korrekt då heller. Tekniken har sina begränsningar, men kanske ändå en app i mobilen kan vara ett sätt att få fler att intressera sig.

Jag blickar mot udden och känner mig långt från hus och bilar. Hur ska den här miljöupplevelsen kunna överföras till en innergård i stan? Jag ställer frågan till Marita.

– Genom att skapa sinnesupplevelser som vi känner igen. Här finns en utsträckning i rummet som ger en stark känsla av att ”det finns något mer långt där borta” och den känslan går att skapa även på en gård. Till exempel genom platser med utsikt så att man ser att det finns en större värld bakom husen. En annan känsla i naturen är att man inte vet vad som kan dyka upp bakom nästa krök. Det blir spännande och lite hemligt. Den känslan går att fånga med buskar och kullar, förklarar hon.

Vi packar ihop för att åka tillbaka till stan och nästa anhalt. Nordost är ett bostadsområde som har varit nedgånget och nu genomgår en större upprustning. Arkitekten Nils Simonsson har ritat nya fasader och berättar om hur de långa grå husen kändes enorma och nu har fått lodräta partier som bromsar upp. Det är olika kulörer vid varje entré. De tidigare slutna balkongfasaderna har bytts ut till en genombruten modell för transparens och öppenhet.

Gunilla Welin Brook är mark- och trädgårdsprojektör och ansvarig för att skapa den nya utemiljön. Hon har ritat en cirkusgård till de mindre barnen. Belysningsstolpar och flaggspel ska bilda formen av ett cirkustält och konstgräs av återvunnet material kommer att ge illusionen av en manege. På platsen där det tidigare var en slät gräsplan kommer det att bli en hel aktivitetspark. De tre stora lindarna ska få vara kvar, det blir en lugnare magnolialund där morföräldrar och farföräldrar kan sitta medan barnen leker och två mjuka kullar ska hjälpa till att skapa rumslighet. Det första spadtaget togs i september och planen är att cirkusgården ska bli klar redan under hösten.

Vi går längs nya skuggplanteringar med marktäckare och vintergrönt, alla är pollinerande växter. Rabatterna har en böljande organisk form med tanken att stoppa upp trafiken. Nu ser Gunilla Welin Brook fram mot att fortsätta plantera en fruktlund med plommonträd och få de fasta marknadsstånden på plats.

– Här bor det människor som är vana att ta tillvara på frukt och bär, därför känns det viktigt att plantera sådant som går att plocka. Marknadsstånden kan användas på olika sätt, kanske till att sälja egna matprodukter eller ha loppis med urväxta barnkläder. Det är jätteroligt att jobba här på Nordost. När jag håller på med rabatterna kommer de ofta fram boende och tackar för att jag gör så fint, säger Gunilla Welin Brook.

Augmented Urbans/Attraktiva utemiljöer

Vad: Ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gavlegårdarna som en del av ett projekt finansierat av EU, där fler länder runt Östersjön är involverade, projektet heter Augmented Urbans - Visionary, Participatory Planning and Integrated Management for Resilient Cities.

Varför: För att ta fram förslag som på ett bättre sätt kan bidra till förbättrade utemiljöer för boende i Gävle, sprida kunskap om biologisk mångfald samt testa nya teknologier vid design och planering.

Arbetsfrågor: Hur ser morgondagens urbana utemiljöer ut? Hur kan vi utforma dem på ett nytt sätt för att göra våra städer mer miljömässigt hållbara? Hur kan vi öka biologisk mångfald samt skapa platser för mänskliga möten, rekreation och lärande? Kan nya teknologier få människor att knyta an mer till en plats?

Projektledare: Marita Wallhagen arkitekt och biträdande universitetslektor Högskolan i Gävle samt Michael Bergman landskapsarkitekt Gavlegårdarna.