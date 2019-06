Tomt i Älvkarleby kommun har fått ny ägare – priset: 100 000 kronor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det på varje äldreboende ska finnas minst ett svalare rum där maxtemperaturen inte överstiger 25 grader. Det kan Gävle kommun inte garantera att det finns på alla boenden.

– Det har att göra med att lokalernas beskaffenhet ser olika ut, säger Kia Fernlund.

– Vi kan inte garantera att det på varje boende finns ett rum där temperaturen är lägre än 25 grader, men vi försöker göra det så drägligt som möjligt för våra kunder.

För att göra tillvaron uthärdligt krävs luftkonditionering och kommunen ska ha tagit lärdom av förra årets extremvärme. Man ska installera portabel luftkonditionering på de boenden som saknar tillgång till svalare miljöer och för att kunna underlätta situation för dem som inte kan flyttas på. Upphandlingen för köpet av luftkonditionering har slutförts – men anordningarna har inte levererats. Det gör de senast 15 juli, alltså halvvägs in i sommaren.

Gävle hade i juli förra året en medeltemperatur på 19,5 grader, tre grader högre än den genomsnittliga medeltemperaturen för samma månad tidigare år.

Med tanke på förra årets värmebölja och att den varmaste midsommarveckan i Gävle på över 20 år passerat, tycker du inte att ni är lite sent ute?

– Nej, jag tycker inte att vi är sent ute, säger Kia Fernlund.

Men i jämförelse med Tierps kommun, är Gävle det.

– Vi har sedan ett par år tillbaka investerat i både fast och bärbar luftkonditionering, säger Helén Klockare, chef för äldreomsorgen i Tierps kommun.

Kommunen kan garantera att det finns utrymmen där temperaturen ligger under 25 grader på varje boende. Under förra sommaren gjorde man även kreativa lösningar för att underlätta under de hetaste perioderna.

– Vi försöker kontrollera att det inte blir för varmt inomhus. Man får vara flexibel för att tillgodose enskilda behov hos de boende som är sängliggande, säger Helén Klockare.

– Vi köpte under förra sommaren in kyldynor, sådana som vanligtvis används till husdjur.

Även Sandvikens kommun kan uppvisa en tydlig handlingsplan för sina boenden i händelse av värmebölja.