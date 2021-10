Bottennapp för Hofors hemma mot Falu IF

Hofors lyckades inte alls när man mötte Falu IF hemma i HockeyTvåan västra A herr. Falu IF vann med 9-0 (4-0, 1-0, 4-0).

Falu IF dominerade första perioden och ryckte åt sig ledningen med 0-4 genom två mål av Emil Ax, ett mål av Oscar Haglund och ett mål av Isak Lundh. Och det var bara början. Efter 18.59 i andra perioden nätade Gustav Haglund, framspelad av Anton Krigsman och Oscar Haglund och ökade ledningen för Falu IF. Falu IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9-0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Haglund, Oscar Haglund, Christoffer Jakobsson och Emil Ax.

Hofors har nu fyra poäng efter fem spelade matcher, medan Falu IF har tolv poäng efter fyra matcher.

Tisdag 12 oktober 19.00 spelar Hofors borta mot Hedemora.