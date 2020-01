Fredrik Wallin hade ett strålande fjolår med över tio miljoner kronor inkört till stallet. Den nya säsongen började även den bra på Solvalla under onsdagskvällen där Gassin Am blev tvåa och My First Offspring vann ett lopp inom V86 för Elias Strandberg efter en strong insats från ledningen. Segertiden blev 1.15,9a/2 140 meter.

Mats Persson