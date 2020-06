Bra vår för Sandviks underleverantörer - men ovisshet inför hösten: "Antar att de vill hålla i pengarna de också"

Med något undantag har de sluppit varsla och korttidspermittera personal, och många säger att deras vår har varit en ganska bra vår när det gäller orderingången. Åtminstone fram till en månad eller sex veckor sen. Men flera av de företag vi talat med säger också att de håller på och försöker omstrukturera verksamheten och att det finns en osäkerhet inför hur hösten kommer att bli.

Det har nu gått en dryg vecka sedan det stora Sandvik-varslet. 349 anställda inom affärsområdet SMT varslades om uppsägning. 170 ytterligare personer som jobbar som inhyrd personal riskerar också att drabbas.

Sådana stora beslut kan också få fler följdvågor i en kommun som Sandviken. Flera underleverantörer har Sandvik som viktig kund.

Det är ju mycket roligare att anställa folk än att säga upp dem.

Verkstadsföretaget CNC Lego är en av underleverantörerna som känner av följdverkningarna.

– Självklart har vi märkt en orderminskning från Sandvik, det är kännbart helt klart, säger Håkan Ericson, platschef.

– Jag antar att de vill hålla i pengarna de också, fortsätter han.

Han säger att de hittills klarat sig bra, och att de plockat in nya kunder under våren. Han säger också att de har beläggning en bit in på hösten.

– Men det är ovisst. Man hoppas ju att det ska vända någon gång snart, och att världen rullar igång igen.

Han berättar att de tvingats "rätta mun efter matsäck" och säga upp inhyrd extrapersonal, och att de också varslat en person om uppsägning.

– Det är tråkigt. Det är ju mycket roligare att anställa folk än att säga upp dem.

AB Karl Hedin tillverkar bland annat träemballage för produkter från Sandvik. Fredrik Marnefeldt, VD för Sågverk och råvaruchef, säger att också de haft en ganska bra orderingång under våren, fram tills för ungefär en månad sedan. De har inte behövt ändra sin personalstyrka någonting.

– Sen vad som händer med coronan och det, det kan inte jag sia om. Vi får avvakta och se vad som händer efter semestern.

Flera av dem vi pratat med säger att de har ett samarbete med både Sandvik och med andra kunder om hur de möter osäkerheten och den lägre orderingången rent praktiskt. Det kan till exempel handla om att tidigarelägga planerade arbeten för att hålla beläggningen uppe för nu, medan man ger underleverantörerna lite framförhållning att försöka styra om till andra verksamheter framöver om det går.

Oroa oss får vi börja göra efter semestern i så fall

Fredrik Grängfors, regionchef på Midroc electro konstaterar att de inte behövt säga upp eller permittera någon av de anställda i varken Gävleborg eller Uppland. Han menar att osäkerheten på marknaderna innebär att det blir kortare ledtider i alla beslut som tas.

- Alla brottas idag med en stor osäkerhet, men med Sandvik vill jag betona att vi har en bra löpande dialog om vilka förväntningar vi kan ha, och vi har hjälpts åt på ett bra sätt för att värna om våra anställda.

Lumek, som är en mekanisk verkstad, har precis som många andra underentreprenörer som vi pratat med haft en bra vår, säger VD Gunnar Westerlund som "trodde att det skulle bli tuffare".

– Det har minskat lite från Sandvik möjligen, men det är ingenting som vi har tagit någon skada av.

Han säger att i deras fall brukar de i regel inte kunna ha någon länge framförhållning än 4 veckor, och som det ser ut nu så har de beläggning också efter sommarsemestrarna.

- Så oroa oss får vi börja göra efter semestern i så fall, säger han.

- Men just nu är det bara att ligga i och fortsätta jobba, och hoppas på det bästa.