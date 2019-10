"Branden i Gefle."

Klockan omkring fyratiden i lördags eftermiddag ingick till enskild person härstädes den sorgliga underrättelsen att Gefle stod i brand, och genom sednare på aftonen inträffadt tjenstetelegram bekräftades uppgiften. Wi meddela härmed hwad wi genom telegramer och annorledes hafwa oss bekant härom.

Elden uppkom klockan omkring 1 i lördags middag, under limkokning i en snickarewerkstad i f.d. Lundströmska gården intill Lagerblomska schweitzeriet och snedt emot gamla elementarskolan. Under half storm spridde den sig med förfärande hastighet icke blott i rigtning med winden, åt wester, utan äfwen åt motsatta hållet. Stadshuset, telegrafstationen, apotheken och hundratals andra byggnader nedbrunno under loppet af lördagen och följande natten. På söndagsmorgonen kl. 11=tiden utbröt elden ånyo, sedan man, efter hwad det will synas, haft någon förhoppning om dess dämpande. Winden hade ändrats till nordlig och från det brinnande rådhuset spridde sig branden så att äfwen södra delen af staden hotades. På söndagseftermiddagen hade allt nedbrunnit från det wid den wackra promenadplatsen i stadens wästra ända belägna lasarettet, ända till jernwägsstationen, en sträcka af ungefär en half fjerdingswäg. Bland den mängd byggnader och annan egendom som uppbrunnit, omtalas utom de ofwannämnda: Gefle köpmänsmagaziner med deri befintliga waror, tullhuset, repslagarbanorna, posthuset, frimurarelogen, den för några år sedan upbygda börslokalen, filialbanken, hypoteksbanken, teaterhuset, Steffenburgska qwarnen, lokomotivstallarna, 10 stycken godswagnar, Bångska skeppswarfwet med twenne under byggnad warande och nära färdiga större fartyg, alla husen utefter Drottninggatan m. m. m. m. Af offentliga byggnader omnämnas kyrkan och jernwägsstationen med reparationswerkstaden och godsmagasinet såsom räddade, äfwensom brädgårdarna och jernwägshotellet. Bankernas valutor hafwa blifwit inskeppade på en ångbåt och samtliga fartyg hafwa tagit sin tillflykt ut på fjärden. Post= och telegrafstationerna hafwa blifwit flyttade till slottets östra flygel.

Man kan göra sig ett begrepp om utsträckningen af branden genom följande meddelanden af personer som i lördags afton afrest från eller passerat Gefle.

Lågorna från den brinnande staden hade warit synliga ända till Storjungfrun, då ångfartyget ”Nya Söderhamn,” passerade detta ställe på nedresa till Stockholm.

Den westliga winden, som rasat på lördagen, kastade lågorna från det wid torget i norra delen af staden belägna Engströmska huset till Bångska warfwet, cirka 800 fot derifrån, och innan mellanliggande byggnaderna woro antända, stod detta warf i ljusan låga.

Wid det på andra sidan om ån befintliga södra warfwet och på ett afstånd af minst 200 fot från den brinnande stadsdelen, war hettan så stark att man enbart springande kunde passera förbi.

Af köpmännens magasiner, utgörande tre eller fyra långa sträckor af 2 a 3=wåningsbyggnader, blef intet räddadt, och bland uppbrunna handelswaror nämnas ett parti råg, uppgående till 2,000 tunnor.

I östra delen af staden, hwilken beboddes af sjömän, warfsarbetare o. s. w. lyckades man deremot berga det mesta af der warande lösegendom.

Ändtligen i går förmiddag ankom underrättelsen att fara war överstånden, efter det elden rasat i nära twenne dygn. Denna underrättelse war nemligen daterad kl. 10,30 f. m. och elden utbröt, såsom nämndt kl. omkring 1 lördagen.

Det sednast hit anlända telegrammet hade följande lydelse:

”All fara för elden är nu förbi, ehuru det röker i ruinerna av hwad som warit Gefle. Södra stadsdelen räddad. Lifsmedel, ehuru otillräckligt, wäntas från Stockholm. Nöden förfärlig! Niotusen – 9,000 – menniskor huswilla. Ingen innebränd. Assuranssummorna utgöra 15 millioner.”

På lördags afton anlände landshöfding de Maré från Falun med flera hundra man jemte sprutor. Dessutom hade handräckning och brandredskap reqvirerats och erhållits från Korsnäs.

I går afton kl ¼ 10 ingick till Stockholm telegram, hwarur wi meddela följande:

Hypoteksföreningens handlingar, oaktadt förwarade i brandfritt hwalf, äro förbrända, men dess böcker räddade. Filialbanken och Mälareprovinsernas banks afdelningskontor ligga i aska, men handlingarne äro bergade.

Det dyrbara gymnasiebiblioteket, naturhistoriska museet, Norrlands-Postens tryckeri, begge apoteken och sparbankens lokaler (men icke dess handlingar) äro nedbrunna.

Twå menniskor ha blifwit brända till döds, och rykten gå att flera delat samma öde.

Herrarne Petré hitkommo i går (söndag) med 400 man till hjelp, och det är denna förstärkning som räddat södra staden.

Omkring 700 gårdar ha brunnit och 8000 menniskor äro huswilla; de ligga lägrade utomkring staden. Ännu röker det strakt ur ruinerna. – 75 tält och 2 kompanier af Helsinge regemente äro hitkomna. Från Falun och Söderhamn har wisats mycken wälwilja.

Willerwallan är stor, såsom den warit under hela eldswådan. Det är brist på disciplin och auktoritet. Oginhet hos folket har hindrat räddning af mycket. Häröfwer höras bittra klagomål; många äro förtwiflade; talrika stölder äro begågna.

Man gissar att hela förlusten af fastigheter, lösören och waror uppgår till 10 millioners wärde. Mycket war oförsäkradt. En understödskomité är bildad och i werksamhet.

De ofantliga brädgårdarna äro räddade. Bankernas valutor och wärdepapper transporterades lyckligen ombord på en ångbåt, som jemte samtliga andra fartyg lagt ut på fjärden. Hwad de arma innewånarne lyckades rädda af bohag m. m. isynnerhet i östra delen af staden medan den westra stod i brand, nedlastades i pråmar, som oafbrutet bogserades utför elfwen till den s. k. inre redden. Flera pråmar fastgjordes äfwen nedanför ballastplatsen der de lågo bättre skyddade. De fartyg som lågo i elfwen både ofwanför och nedanför jernwågen, måste hals öfwer hufwud kasta loss och dels segla, dels drifwa ner för elfwen. Intet enda af Gefles hemmawarande fartyg blef sålunda angripet af elden med undantag af dem som stodo under byggnad.

Från landshöfdingeembetet ingick i söndags till civildepartementet telegram med anhållan att ett kompani sappörer måste afsändas från Stockholm för att biträda wid ruinernas släckning, då stadens befolkning till följe af de oerhörda ansträngningar den gjort, war alldeles utmattad. ”Lifsmedel af högsta wigt! slutade detta telegram.

Med behjertande af denna sednare omständighet afsändes i söndags afton från Stockholm 80 centner bröd, 40 centner gryn, 10 centner smör, 40 tunnor ärter, 25 tunnor kött, 20 tunnor fläsk och 20 tunnor sill, att af länsstyrelsen utdelas bland de brandskadade. Med ångfartyget Sten Sture afsändes derjemte 100 sappörer, försedda med yxor, spadar, hackor, proviant och egna tält. Lifsförnödenheter och tält hafwa derjemte ingått från Falun, och skola Dalregementets alla tält, 149 stycken, efter den 14 dennes till länsstyrelsen i Gefle på reqvisition utlämnas. Af de i Gefle befintliga brädlager kommer baracker framdeles att anordnas.

* * *

Gefle war i afseende på folkmängd den sjette af rikets städer; innewånarnes antal uppgick till något öfwer 13,000 personer, deraf nära ¾:delar i närwarande ögonblick äro huswille. Det war en betydande handelsstad, hwars tomter och hus redan för sex år sedan taxerades till något öfwer 7 millioner riksdaler, och hwarifrån utskeppades oerhörda massor af jern= och träwaror, hwarförutan Gefleborgs län och Dalarne härifrån erhöllo större delen af deras förnödenheter. Det war ett dristigt och förmöget samhälle, som derföre torde kunna fördraga förstörelsen utan att öfwerlemna sig åt modlöshet; att nöden för ögonblicket måste wara serdeles stor, är likwäl klart.

