Bridgeklubben i Gävle har coronarustat: "Det ser bra ut inför premiären"

Bridgesuget är stort i Gävleborgs län. Den 17 augusti är det äntligen dags. Då öppnar Gävle bridgeklubb upp igen när Bilmetrocupen går av stapeln. Men vägen dit har varit lång och klubben har behövt coronarustat lokalen för att få öppna igen.

– I vanliga fall har vi 20 bord, nu kommer vi ha 12 och det kommer sitta fyra spelare vid varje. Alltså finns det plats för 48 spelare, säger Annika Bengtzon som är medlem i klubben och tävlingsledare på en del av bridgeklubbens tävlingar.

Borden har också fått varsitt plastkryss just för att folk inte ska kunna andas på varandra. Sedan kommer folk behöva ta med sig budlådan när de byter plats. I vanliga fall stannar den vid borden.

– Vi kommer ha öppet måndagar och torsdagar året ut, säger Annika.

Hon berättar om de fem månaderna som förflutit sedan klubben tvingades stänga fredagen den 13 mars:

– Vi har gått back 40 000 kronor. Det har varit tufft ekonomiskt och kommer fortsätta vara det året ut tyvärr, säger Annika.

De har inte bara drabbats av ekonomiska svårigheter. Klubben har också tvingats ställa in flera evenemang. Ett av dem var den årliga turen med Eckerö Linjen. Då är man borta från tidig morgon och kommer hem sent på kvällen. Båtturen äger i vanliga fall rum under majmånad och aktiviteterna är bridge och god mat.

– Vi åker två turer och håller till uppe i eventrummet: båtsman. Där finns det bridgebord och allt annat som behövs, berättar Annika.

Det är många som saknar bridgespelandet och hör av sig till klubben och vill skänka pengar:

– Folk har svårt att hålla sig borta från lokalen, de saknar verkligen sitt bridgespelande. Några vill betala fast de inte kan spela just för att stötta klubben, berättar Annika.

Under tävlingen kommer kafeterian var stängd och det kommer den förbli året ut. Annika uppmanar därför alla att ta med sig eget fikabröd. Kaffe och te kommer finnas i lokalen.

– Vi kommer att sitta kvar vid bridgeborden och fika, säger Annika.

Även handsprit rekommenderas att tas med, men inte som förtäring då.

Annika är inte orolig inför premiären: Bridgeklubben har gjort vad de ansett är nödvändigt. Nu är det upp till var och en att förhålla sig till coronareglerna.

– Man kan dyka upp ensam. Gör man det så ser vi till att man får spela ihop med någon, säger Annika.

Bridge låter som ett svårt spel. Är det svårt?

– Det är som skidskytte. Fast istället för att åka och skjuta handlar det om att bjuda och spela. Ett gammalt bridgeproffs sa till mig att det tar sju år att bli ett fullblodsproffs, men sen ändrade han sig och sa: man lär sig aldrig att spela bridge. Det uppkommer hela tiden nya strategier som man kan lära sig.

Hur ser medelåldern ut på de som spelar?

– Många är runt 70 år och uppåt. Vi har två juniorer som är med och spelar. Bridge är ett tidskrävande spel. Ett spel tar mellan tre till fyra timmar och den tiden kan vara svår att ha om man inte är pensionär.

Hur ser det ut inför premiären?

– Än så länge ser det bra ut. Man måste föranmäla sig och i nuläget har vi fått in 18 anmälda, alltså nio par.

Sista anmälningsdagen är söndagen den 16 augusti. Anmälan sker på bridgeklubbens hemsida eller via telefon.