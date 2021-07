Brolle och Refreshments intar Strömvallen med Sommarrock

Det blir ingen dans i år heller på Ön i Hedesunda till följd av restriktionerna som fortsatt omöjliggör denna umgängesform. Men rock blir det dock, har folkparkens ägare Roger Westblom bestämt, fast i Gävle då han tar sitt nya koncept Sommarrock dit 30 juli. Gävlebandet The Refreshments spelar då innan Brolle tar över, tillsammans med sitt kompband Million Dollar Quartet.

Restaurang Helt enkelt kommer stå för serveringen under kvällen och biljetterna släpps på tisdag 6 juli.

The Refreshments frontman Joakim Arnell är även aktuell med sitt soloprojekt där han senast släppte singeln "Hands on the wheel" med Michaela Odby från duon Markus och Michaela.