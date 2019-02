Jenny Wennberg: Rädda män skjuter först

BRÅs rapport om skjutningarna säger oss inget mer än vad vi redan vet; att skjutningar i utsatta områden är kopplade till narkotikahandel och socioekonomisk utsatthet.

I sin rapport har BRÅ gjort djupintervjuer med 21 individer med erfarenhet från den kriminella världen och av skjutvapenvåld. Våldet är en viktig del av arbetet med positionering i kriminella miljöer konstaterar intervjuobjekten. Våld ger respekt baserad på rädsla i omgivningen och rädsla hos gärningsmännen är något som leder till skjutningarna. Rädsla för att förlora position och rädsla för att själv bli skjuten som leder till tankebanor om att det är lika bra att skjuta först.

Den typ av våld och utanförskap vi tidigare främst förknippat med fattiga förorter i städer som Los Angeles finns nu runt om i Sverige. Och de sociala problem som lett oss fram till detta kommer inte lösas av polisen ensam. För socioekonomiskt utanförskap och parallellsamhällen växer inte fram därför att poliserna är för få. Det växer fram därför att vissa områden lämnats där hän, skolan inte klarar av att fylla en kompensatorisk roll och socioekonomiska klyftor tillåtits växa.

Inte ens polisen anser att polisen kan lösa skjutningarna själv. Polisen talar själv idag om behovet av fritidsledare, socialtjänst och skola som tar ansvar. Om ett helt samhälle som tar ansvar och förebygger brottsligheten som leder fram till skjutningar.

De två skjutningarna i Gävle på Nordost som skedde under 2018 var båda kopplade till just narkotikahandel. Vi vet redan varför skjutningarna sker. Men trots det har Stefan Löfven och Socialdemokraterna koncentrerat snart sagt hela sin retorik och politik på att straffskalor och antal poliser i yttre tjänst. Bland inte minst manliga väljare är det ett populärare budskap än löften om fler fritidspedagoger och övrig personal i skolan. Självfallet skall brott som begås beivras, och i viss mån har också lagstiftning en såväl allmänpreventiv som individualpreventiv effekt. Men tillåts de sociala problem och klyftor som fostrar kriminella stå kvar, kommer nyrekryteringen fortsätta. Det betyder också att kriminalitet och skjutningarna bara kan förebyggas genom arbetsmarknadspolitik som lyfter in föräldrar och deras unga i arbete, ett skolsystem som ger alla barn en ärlig chans till ett gott liv, ett samhälleligt skyddsnät som hjälper unga på glid utan föräldrar förmögna att ta sitt fulla föräldraansvar och en bostadspolitik som innebär att segregeringen bryts.

Respekt i ett samhälle går att skaffa sig på många olika sätt. Om vägen till acceptans i samhället och att bli sedd upplevs som sluten och otillgänglig genom exempelvis studier och arbete men vägen genom kriminalitet och våld står öppen, då är det inte heller särskilt märkligt att några tyvärr kommer välja denna väg. Och på många sätt liknar den kriminella karriären övriga karriärer. Med den enorma skillnaden att arbete och förkovran sker på områden som narkotikahandel och våldsanvändning. I studien lyfts skjutvapenvåld som en investering i den egna karriären som kriminell.

Intervjuerna handlar om män som inte känt att de fått den hjälp de behövt av skolan, pojkar som vuxit upp i familjer där föräldrarna inte tagit föräldraansvar och i områden som klassas som ett problem. Precis som de själva. Fram växer bilden av pojkar som vill bli sedda. Men få tycks se och lyssna på dem, utom redan kriminella. I grunden handlar det hela väldigt uppenbart om ett sökande efter såväl respekt som gemenskap. Men skjutningarna är också berättelsen om en mansroll som förgiftar vårt samhälle. En mansroll där styrka och våldskapital ger respekt.

Det betyder också att skjutningarna kommer fortsätta så länge vi tillåter att pojkar växer upp under förhållanden som innebär att kriminalitet är en av mycket få vägar till gemenskap och respekt.