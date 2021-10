Brynäs besked om fansens värvning – pengarna finns kvar: "Det ska pengarna gå till"

Tidigare i våras samlade Brynässupportrarna in en miljon kronor för att klubben skulle kunna förstärka truppen.

Nu berättar klubben att pengarna finns kvar och att Brynäs bara har en avsikt med pengarna.

– Den här summan har samlats in av våra supportrar för ett ändamål och det är att förstärka SHL-truppen, säger ekonomichefen Per Johansson.