Brynäs föll mot Luleå – tränarens ord: "Vi gör vår bästa match för säsongen"

Första halvleken var jämn Brynäs hade flera bra lägen att ta ledningen.

Efter hårt jobb framför Brynäsmålet lyckades Nieminen hitta nät bara åtta sekunder innan första periodpausen.

Katerina Mrazova var tidigt framme i andra och kvitterade för Brynäs efter fint samarbete med Lara Salder.

Kort därefter ökade Brynäs på sin ledning via Johanna Olofsson i powerplay.

I tredje perioden sköt Tulus och pucken styrdes in via Johanna Olofsson för en kvittering. Tulus skulle kort därefter ge Luleå ledningen igen genom att pricka in en retur.

– Det är en jämn match över hela 60 minuter. Luleå är lite mer effektiva i powerplay och får några tveksamma utvisningar. Det är väl åt bägge håll egentligen fast man är väl färgad. Men vi gör en bra match, en av de bästa för säsongen, då är det surt att gå härifrån med noll poäng, säger Brynäs tränare Henrik Glaas.

Efter matchen som spelades mot Modo på fredagskvällen var Brynäs spel i powerplay underkänt. Det var något man pratat extra om inför matchen mot Luleå på lördagen.

– Vi pratade om det och ändrade i powerplay och gör det bättre idag. Det var mycket bättre idag. Vi hade åtta powerplay igår och gjorde inga mål. Vi vill ta puckarna till målet och inte spela runt så mycket och de är mer effektiva. Vi måste söka de enkla vägarna istället för att krångla till det med en extra passning.

– Idag gör vi ett sådant fantastiskt mål i tom kasse.

Med bara minuter kvar av matchen tog Brynäs alltså en time out. Strax därefter fick Luleå också en utvisning. Där igen, när Brynäs dessutom plockade målvakten lyckades de ändå inte avgöra.

– Vi tryckte på att skapa trafik på mål och få mycket puckar in. Speciellt när man tankar ut målvakt, det tycker jag att vi gör och vi får ingen utdelning. Det var en riktigt bra hockeymatch.

– Vi gör vår bästa match för säsongen idag sedan noll poäng i tudelning är synd men vi har mycket att ta med oss till dubbelmötena med SDE och AIK nästa vecka, säger Glaas.

Brynäs IF – Luleå HF 2–3 (0–1,2–0, 0–2)

Första perioden: 0–1 (19.52) Petra Nieminen (Noora Tulus, Ronja Savolainen),

Andra perioden: 1–1 (01.43) Katerina Mrazova, 2–1 (14.27) Johanna Olofsson (Lara Stalder)

Tredje perioden: 2–2 (05.14) Noora Tulus (Johanna Fällman, Nicoline Jensen), 2–3 (10.41) Noora Tulus

Utv, BIF: 6x2 min, Luleå: 4x2 min.

Skott: 20–22 (6–8, 9–8, 5–8)

Domare: Robin Ranje

Publik: 294