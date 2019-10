Brynäs fräcka drag inför Leksandsmatchen – lät Arizonas coacher träna backarna: "Bra med lite nytänk"

Brett Stewart, director of European pro scouting and development och Alex Henry, player development coach är i Sverige några dagar för att titta till sina kontrakterade spelare – här i Gävle förstås Victor Söderström.

Vanligtvis är de på is enbart tillsammans med sin spelare i fråga – men på fredagen gjordes ett undantag.

– Vi hade redan innan bestämt att fredagsträningen skulle vara delad, backar för sig och forwards för sig. Men när Arizonatränarna var här så tänkte vi att det var lika bra att fråga om dom kunde tänka sig att köra ett pass med samtliga våra backar, och dom sa ja, säger Magnus Sundquist.

Vad kan sånt ge?

– Det kan ge en hel del saker. Ibland är det bra att få inspel från annat håll, det kan röra sig om elementära grejer men som ändå är viktiga att ha koll på. Det är bra med lite nytänk.

Alla kan utvecklas oavsett ålder.

– Precis, så är det absolut.

Och det kan kanske ge en extra kick inför Leksandsmatchen?

– Inte bara inför den, utan även långsiktigt över hela säsongen.

Stewart, som alltså är huvudansvarig för scouting och spelarutveckling i Europa och Henry, som är Coyotes utvecklingscoach, körde ungefär en halvtimme med Brynäs backuppsättning.

– Det brukar oftast vara "one on one" med vår spelare, men det här var en kul grej som vi gärna gjorde, säger Brett Stewart.

– Vi fokuserade mest på att göra mål faktiskt. Men även på hur man hämtar puck och hanterar spelet nedifrån på bästa sätt, säger Alex Henry, själv gammal back som gjort sammanlagt 177 NHL-matcher för Edmonton, Washington, Minnesota och Montreal och som ärligt talat nog mest gjorde sig känd för sin vilja att ta en fajt då och då.

– Jag slutade spela för fyra år sedan. Det är första gången jag är i Europa i den här tjänsten, förklarar han.

Brett Stewart har jobbat med europeiska spelare i fyra år och är mer erfaren.

– Jag är i Sverige cirka fyra gånger per år. Det är lite olika hur klubbarna hanterar oss, vissa vill inte ha nån hjälp alls medan andra är väldigt öppna. Brynäs tillhör verkligen de som är öppna mot oss. Frölunda är också bra, men Brynäs kanske bäst, säger han.

Det är väl en win-win-situation kan man tycka.

– Javisst! Vårt jobb här handlar visserligen enbart om att göra Victor ännu bättre. Det är vårt fokus, och det finns alltid med i tanken när vi ger råd till de övriga backarna. Men alla har nytta av det.

Arizonacoacherna såg matchen mot Rögle på plats och ser även Leksand på lördagen.

– Jag tycker Brynäs defensiv såg mycket bra ut mot Rögle. Att det blev 2–1 säger ju nåt. Och att man vinner mot serieledaren också, eller hur? Men jag tror lördagsmatchen kommer kunna bli ännu bättre, säger Alex Henry.

Efter lördagens match åker coacherna hem igen.

– Men vi kommer att komma tillbaka så klart, troligen i januari, säger Brett Stewart.

