Brynäs hyperviktiga trepoängare – som får bottenstriden att ljusna

Brynäs slog Örebro medan Oskarshamn förlorade mot Frölunda.

Hoppet om att slippa kvala lever i högsta grad.

– Vi känner väl lite att "enough is enough", vi fick oss en utskällning och har tagit åt oss av den, säger lagkaptenen Anton Rödin till Cmore efter 3–1-segern.