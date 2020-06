Brynäs klassiska match ställs in – coronsviruset stoppar Svarta mot Vita: "Kan inte släppa in publik"

Här är det väntade men ändå trista beskedet från Brynäs IF. Den klassiska internmatchen, Svarta mot Vita, ställs in i år.

– Det stämmer. Vi har tagit beslutet att ställa in eftersom vi antagligen inte kan släppa in någon publik, säger Brynäs kommunikationschef Kevin Johansson till Sporten.

Dessutom är troligen flera av NHL-stjärnorna i Nordamerika under augusti.